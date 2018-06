SVR präsentiert neue Mannschaft

RIED. Nach dem gescheiterten Wiederaufstieg in die höchste heimische Fußball-Liga geht es für die SV Guntamatic Ried nun in Richtung neue Saison.

Die Spieler und Betreuer werden Freitag, 6. Juli, um 14 Uhr auf einer Bühne in der Weberzeile präsentiert. Im Anschluss an die Präsentation folgt eine Autogrammstunde. Rund um die Mannschafts-Präsentation bietet die Weberzeile ein Rahmenprogramm: Um 13.30 Uhr haben die Top-Soccer-Freestyler Tommy Rist und Nina Windmüller ihren ersten Auftritt mit anschließendem Workshop. Das erste Viertelfinalspiel der Fußball-WM wird um 16 Uhr live auf einer großen LED-Wall übertragen. Auch SV-Maskottchen Siegfried ist bei der Mannschaftspräsentation in der Weberzeile mit dabei. Um 18 Uhr bestreitet die SV Ried in Taufkirchen an der Pram ein Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten Slovan Liberec.

