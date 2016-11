SVR: Englische Woche, Trainer gibt Einblick

RIED. Englische Woche für die SV Guntamatic Ried: Auf das morgige Heimspiel gegen St. Pölten folgt am Dienstag ein Auswärts-Match gegen Altach – und am Samstag, 3. Dezember, empfangen die Innviertler Mattersburg.

Benbennek: "Richtige Freude, für die SV Ried zu arbeiten" Bild: APA

"Das Spiel gegen St. Pölten ist extrem wichtig für uns. Wir wollen den Abstand nach hinten vergrößern", sagt SVR-Profi Clemens Walch vor der Partie, die am morgigen Samstag um 16 Uhr in der Keine Sorgen Arena angepfiffen wird. Wobei im Vorfeld allerdings ein paar Sorgen plagen: Nico Antonitsch, Florian Hart und Dieter Elsneg sind angeschlagen, haben muskuläre Probleme. Stefan Nutz hat sich im Training das Knie verdreht.

Nach 15 Runden liegt die SV Guntamatic Ried mit 17 Punkten auf Tabellenplatz sieben. "Wir müssen die Spiele bis Weihnachten nutzen, um uns noch klarer, als es jetzt ist, von der Abstiegszone zu entfernen", so Trainer Christian Benbennek. Der 44-jährige Deutsche über sein erstes halbes Jahr als SVR-Trainer: "Ich sehe, dass wir mit der Mannschaft auf dem richtigen Weg sind. Trotzdem bin ich sehr ungeduldig, will schneller vorankommen. Aber es ist ein Prozess für die Mannschaft, für uns alle. Selbst wenn etwas nicht gelingt – die Mannschaft zeigt einen großen Willen, alles umzusetzen und immer besser zu werden. Als es zu Beginn nicht gut gelaufen ist, sind alle ruhig geblieben. Diese Ruhe wird uns weiter stark machen. Nach einem halben Jahr kann ich nur sagen, dass ich mich hier sehr wohl fühle. Es ist eine richtige Freude, für die SV Ried zu arbeiten."

Er habe sich allerdings gedacht, dass der Fußball in Österreich in der Öffentlichkeit stärker verankert sei, so Benbennek. "In Deutschland gibt es eine ganz andere Begeisterung für den Fußball. Ich würde mir wünschen, dass wir in Ried noch mehr Zuschauer hätten. Wir werden so arbeiten, dass wir hoffentlich auch die Bevölkerung begeistern können, wieder mehr ins Stadion zu gehen."

"Etwas härtere Ansprache"

Er komme mit den Spielern und dem Trainerteam sehr gut zurecht, so Benbennek. "Aber ich scheine eine etwas härtere Ansprache zu haben. Das, was die Jungs mit Disziplin und typisch deutsch an mir bezeichnen. Wir haben untereinander Vertrauen, wir sind als Team richtig zusammengeschweißt."

Bei den Tor-Abschlüssen müsse man effektiver werden, so Benbennek. Ein ausführliches Interview mit dem SVR-Trainer, in dem er auch Einblick in sein Privatleben gibt, findet sich auf www.nachrichten.at/innviertel.

Mehr zum Thema