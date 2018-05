SV Ried will beim Tabellenführer in Innsbruck die positive Serie fortsetzen

RIED. Vier Runden vor Schluss hat die SVR den Wiederaufstieg in der eigenen Hand. Beim Auswärtsspiel dürften Clemens Walch und Christian Schilling fehlen.

Ried will auch in den letzten vier Runden jubeln. Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

"Ich hoffe, Ried schafft das, ich bin aber sehr zuversichtlich", sagte Marko Stankovic kurz nach dem hart erkämpften 1:0-Heimsieg im OÖ-Derby gegen Blau-Weiß Linz. Stankovic, der in der Winterpause nach Indien wechselte, drückte seinen ehemaligen Mannschaftskollegen von der Tribüne aus die Daumen.

"Ich habe in Indien jedes Spiel über das Internet verfolgt und zittere mit", so der 32-Jährige, der sich in Indien bereits eingelebt hat und eine weitere Saison für den Verein Pune City spielen wird.

Vier Runden vor Schluss hat es die SV Guntamatic Ried jetzt wieder selbst in der Hand. Der Rückstand auf Hartberg beträgt nur noch einen Punkt, kommende Woche kommt es in Ried zum Duell mit dem Sensationsaufsteiger, dem allerdings in erster Instanz die Lizenz für die Bundesliga verweigert wurde.

In Ried beschäftigt man sich aber nicht mit den Hartberger Lizenzproblemen, sondern lediglich mit dem kommenden Spiel am Freitag in Innsbruck. Der Tabellenführer aus Tirol kann gegen die SVR vorzeitig den Meistertitel fixieren.

Zittern bis zum Ende

Das Meisterschaftsfinale wird für die SV Ried zum Nervenspiel. Auch beim 1:0 gegen BW Linz, dem vierten Sieg in Serie, musste aufgrund der mangelnden Chancenauswertung bis zum Schluss gezittert werden. "Die Anspannung in den engen Spielen ist natürlich größer, weil bis zum Schluss immer etwas passieren kann", sagte Torhüter Thomas Gebauer, der in der Schlussphase mit einer Glanzparade den Ausgleich von Gabriel Lüchinger verhinderte.

"Ich gönne Ried den Aufstieg und glaube, dass sie es unter meinem guten Freund Thomas Weissenböck schaffen werden", sagte BW-Linz-Trainer Thomas Sageder.

Die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam funktioniere ausgezeichnet. "Thomas Weissenböck strahlt viel Ruhe aus, sein Fachwissen ist enorm, er verkörpert Bodenständigkeit und akribisches Arbeiten", sagt Gebauer.

Weissenböck lege vor allem auf die "Rieder Tugenden" wie Leidenschaft und Einsatz bis zur letzten Minute wert. "Er kennt den Verein, das ist in dieser Situation sicher wichtig." Auch nach dem Derbysieg ließen sich die Rieder Kicker nicht von den Stehplatzfans feiern. "Feiern können wir, wenn wir den Aufstieg schaffen", sagt Gebauer.

Am Freitag Abend soll gegen Wacker Innsbruck der fünfte Sieg in Serie folgen. "Innsbruck will den heimischen Fans sicher etwas bieten, daher erwarte ich ein offenes, attraktives Spiel. Das könnte uns durchaus entgegenkommen", hofft der Rieder Torhüter.

Gut in Form: SV-Ried-Torhüter Thomas Gebauer

Schilling und Walch fehlen wahrscheinlich

Bei den Innviertlern dürften sowohl Clemens Walch als auch Christian Schilling, der zuletzt den gesperrten Ronny Marcos auf der linken Abwehrseite sehr gut vertrat, ausfallen. Beide konnten am Mittwoch nicht mit der Mannschaft trainieren. Clemens Walch ist krank (Magen/Darm), Schilling dürfte sich am Knie verletzt haben.

Clemens Walch fehlt wohl in Innsbruck

1 Kommentar abe1912 (25) 10.05.2018 20:24 Uhr Schade, wenn Schilling nicht spielen kann - wie ich schon vor einiger Zeit gepostet habe, die bessere Wahl als Marcos auf dieser Position. Marcos ist zudem ein Unsicherheitsfaktor, der jederzeit durch ein dummes Foul die Mannschaft schwächen könnte (wie eben erst geschehen). Schade, dass Schilling sich gerade jetzt wo er auf dem Weg zum Stammspieler war (glaube jedenfalls, dass Weissenböck ihn gegen Innsbruck aufgestellt hätte, obwohl die Sperre von Marcos schon abgelaufen ist)verletzt hat.

Hoffe auf ein spannendes Spiel und dass die Innsbrucker den Meister nach dieser Runde noch nicht feiern können. Auf geht´s Rieder!!!! Antwort schreiben

