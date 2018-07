SV Ried fordert U-23 von Manchester United

RIED. Spiel findet am 13. Juli in der Josko Arena statt – diese Woche testet die SVR gegen Slovan Liberec.

Am Samstag kehrte die SV Ried vom Trainingslager in Windischgarsten zurück. Am Abend stand für die Innviertler in Raab noch ein Testspiel gegen den kroatischen Erstligisten Inter Zapresic an. Die SV Ried ging durch Tore von Julian Wießmeier und Stefano Surdanovic mit 2:0 in Führung. Kurz vor Schluss erzielten die Kroaten noch den 2:2-Ausgleich.

Heute, Dienstag, testet der Zweitligist gegen eine französische Auswahl. Das Spiel findet in Baden bei Wien statt. Am Freitag, 6. Juli, kommt es in Taufkirchen an der Pram (18 Uhr) zu einem freundschaftlichen Kräftemessen mit dem tschechischen Erstligisten Slovan Liberec.

Ein namhafter Gegner kommt am Freitag, 13. Juli, 18 Uhr, in die heimische Josko Arena. Die U23-Mannschaft von Manchester United duelliert sich mit der Kampfmannschaft der SV Guntamatic Ried. "Ich erwarte mir ein sehr interessantes Spiel. Eine U23-Auswahl von einem Weltverein wie Manchester United, in Ried zu sehen, ist etwas Besonderes", sagt SVR-Manager Fränky Schiemer.

