SV Ried: Transfer von Torjäger Chabbi könnte bald über die Bühne gehen

RIED. Laut Manager Fränky Schiemer gibt es "konstruktive Transfergespräche" über einen möglichen Transfer des Stürmers. Auch Gabriel Lüchinger dürfte den Verein verlassen.

Wird die SV Guntamatic Ried aller Voraussicht nach verlassen: Stürmer Seifedin Chabbi, der in der vergangenen Saison 25 Pflichtspieltore für die Innviertler erzielte Bild: Daniel Scharinger (Daniel Scharinger)

Die Vorbereitung bei der SV Guntamatic Ried geht in die intensive Phase. Von Mittwoch 27, Juni, bis Samstag, 30. Juni, absolvieren die Wikinger ihr Trainingslager in Windischgarsten.

Am Montag verlor das Team von Trainer Thomas Weissenböck ein Testspiel gegen den serbischen Top-Club Roter Stern Belgrad mit 0:2. Manager Fränky Schiemer war mit dem Testspiel durchaus zufrieden. „Wir haben sehr gut dagegen gehalten, die jungen Spieler haben in der zweiten Halbzeit aufgezeigt“, sagt Schiemer.

Chabbi und Lüchinger vor dem Absprung?

Nicht mit dabei waren Stürmer Seifedin Chabbi und Mittelfeldspieler Gabriel Lüchinger. „Es gibt Verhandlungen, es könnte gut möglich sein, dass sich bei beiden Spielern in Sachen Transfer in den kommenden Tagen etwas tut“, sagt Schiemer. „Dass die beiden gegen Belgrad nicht gespielt haben, war abgesprochen, hier wollten wir das Risiko, auch für die Spieler, minimieren. Wenn die Transfergespräche weiterhin in eine konstruktive Richtung gehen, könnte es mit den Transfers relativ rasch gehen“, sagt Schiemer. Chabbi, dessen Transfer im Winter zum dänischen Spitzenclub FC Midtjylland im letzten Moment scheiterte, hat bei den Riedern noch Vertrag bis 2020. Sein Marktwert wird von transfermarkt.at derzeit auf 500.000 Euro geschätzt.

Boateng soll gehalten werden

Innenverteidiger Kennedy Boateng, der vom LASK an die Rieder ausgeliehen ist, war beim Testspiel gegen Belgrad hingegen mit dabei. Die Rieder wollen den Kicker aus Ghana unbedingt halten. „Es wird in den kommenden Tagen Gespräche mit dem LASK geben. Ich hoffe, dass wir eine finanzielle Lösung finden, die für beide Seiten passt“, betont Schiemer im Gespräch mit den OÖN. Ob der Spieler verpflichtet oder weiterhin ausgeliehen werden soll, ist noch offen.

Ob und in welcher Form die SV Ried noch aktiv auf dem Transfermarkt aktiv wird, könne man derzeit noch nicht sagen. „Das wird sich in den kommenden Wochen zeigen, aber wir sondieren den Markt“, sagt Schiemer.

Thomas Mayer soll in der kommenden Saison vor allem im Sturm eingesetzt werden. „Er hat seine Qualitäten ganz vorne bewiesen“, so Schiemer, der sich auf den Saisonstart Ende Juli freut. „Das Auswärtsspiel gegen Steyr wird eine echte Standortbestimmung. Die Steyrer sind enorm fußballbegeistert, ich rechne mit einem echten Fußballfest und einem Hexenkessel.“ In der zweiten Runde kicken die Innviertler daheim gegen Wattens. Die Tiroler sind für den Ried-Manager einer der großen Titelkandidaten.

SV-Ried-Manager Fränky Schiemer (Foto: GEPA)

Heimspiele der SV Ried häufig am Freitag

Die Rieder haben sich mittlerweile auf einen bevorzugten Termin für die Heimspiele festgelegt. „Der Freitag hat sich bewährt, das ist ein guter Termin für unsere Fans“, sagt Schiemer.

Für die Spieltermine in der 16er-Liga gibt die Bundesliga den Vereinen flexible Zeitfenster von Freitagabend bis Sonntagnachmittag. Laut Ligapartner „Laola1“ lautet die Grundsatzregelung , dass Spiele, zu denen die Anreise weniger als 300 km Fahrtstrecke beträgt, entweder am Freitag um 19:10 Uhr, am Samstag von 12:30 bis 20:30 Uhr oder am Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr angesetzt werden.

Alle Spiele mit einer Anreise von mehr als 300 km für das Auswärtsteam werden am Samstag von 14:30 bis 20:30 oder am Sonntag zwischen 10:00 und 14:30 ausgetragen, sofern der Gastklub nicht einer Aufhebung dieser Regelung zustimmt. Alle live ausgestrahlten Spiele werden unabhängig von der Fahrtstrecke am Freitag um 19.10 Uhr, am Samstag mit Anpfiff bis 14:30 beziehungsweise am Sonntag bis 12:30 gestartet, heißt es von „Laola1“. Da sowohl der der ORF als auch Laola 1 pro Runde ein Livespiel überträgt, werden insgesamt 60 Spiele in voller Länge übertragen.

Somit ist zum Beispiel ein Heimspiel der Rieder am Sonntag um 10 Uhr Vormittag möglich.

