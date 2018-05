SV Guntamatic Ried lädt zur Golf-Trophy

RIED. Ganz im Zeichen des eigenen Nachwuchs steht die zweite Golf-Trophy der SV Guntamatic Ried am Samstag, den 12. Mai im Golfclub Maria Theresia. Anmeldungen sind noch bis Freitagabend möglich.

Im Vorjahr kamen 3500 Euro für den Nachwuchs der SV Ried zusammen Bild: privat

Gemeinsam mit Sponsoren, Partnern und Freunden lädt die SV Guntamatic Ried am Samstag, 12. Mai, ab 11.30 Uhr zu einem Golfturnier in den GC Maria Theresia in Haag am Hausruck ein.

Gespielt wird ein Texas Scramble - eine Spielvariante bei der alle Spieler in einem Team abschlagen, anschließend wird der jeweils aussichtsreichste Ball weitergespielt. Das Turnier ist nicht vorgabewirksam. Auch mehrere Profis der Rieder Kicker werden beim Turnier teilnehmen.

Der Reinerlös kommt, wie schon beim Turnier im vergangenen Jahr, zur Gänze dem Nachwuchs der SV Ried zugute.

Anmeldungen sind noch bis Freitagabend im Golfclub Maria Theresia (07732/3944, gcmariatheresia@golf.at) möglich. Das Nenngeld beträgt pro Starter 100 Euro. Ein Weißwurstbrunch (ab 11.30 Uhr), das Abendessen und das Greenfee sind im Startgeld inkludiert.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema