STS-Gesellschafter: "Mehr Wirkung nach außen"

BRAUNAU, SIMBACH. Umfrage bei den fünf Vorsitzenden, deren Organisationen in das Stadtmarketing Braunau-Simbach investieren

Christine Baccili, Tourismusverband Braunau Bild:

Dass das Stadt-, Tourismus- und Standortmarketing (STS) Braunau-Simbach wichtig ist, darin sind sich die fünf Befragten, darunter auch der jüngst gewählte Vorsitzende der Werbegemeinschaft Simbach, einig. Der Weggang von Sebastian Markov bereitet vor allem den Simbacher Partnern Sorgen. Sie wünschen sich möglichst bald einen Nachfolger, der die Leute und die Lage kennt.

Die Erwartungen an die STS Braunau-Simbach – das erste staatsgrenzenübergreifende Marketingprojekt – sind hoch. Die allgemeine Lage ist weder für die Kaufleute noch für die Touristiker in der Region einfach. Entsprechend gibt es auch Verbesserungsvorschläge. Am übereinstimmendsten wird geäußert, dass die STS noch mehr Außenwirkung braucht – zur Bevölkerung und zu den Mitgliedern gleichermaßen.

Berta Fischer

Tourismusverband Unterer Inn, Simbach

Zufriedenheit: Ich habe nichts einzuwenden. Die Aufgaben sind nicht über Nacht zu lösen, es sind langatmige Projekte. Es geht in die richtige Richtung, die Ansätze sind sehr gut.

Aufgaben: Die STS kann keine Veranstaltungen machen, das ist im Vertrag ausgeschlossen. Sie soll unterstützen und promoten. Die Tourismusverbände in Oberösterreich organisieren sich neu, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist da sehr wichtig. Das Aussichtsturmprojekt am Schellenberg kann nur mit Partnern auf österreichischer Seite was werden.

Verbesserungsvorschläge: Es gibt viele Leute, die schimpfen und wenige, die mitarbeiten. Es gibt Geburtswehen, aber ich bin froh, dass es die STS überhaupt gibt. Sie ist kein Ferrari, mehr ein Fahrrad, das passt eh besser zur Region.

Herwig Untner

Ausstellungsverein, „messebraunau“

Zufriedenheit: Ein holpriger Weg.

Gelungenes: Die Administration und die Förderagenden werden tüchtig und fleißig erledigt. Es ist kein einfacher Job, einen Wunderwuzzi gibt es da nicht.

Aufgaben: Die STS kann im Einklang mit ihren Partnern Veranstaltungen vorschlagen und budgetieren. Der Immobilien-Masterplan und das Urban-Branding-Projekt sind wichtig, auf die Statistiken und Präsentationen muss jetzt die Umsetzung folgen.

Finanzen: Wir zahlen 50.000 Euro in fünf Jahren, das ist viel Geld, wir sehen es als Solidaritätsbeitrag.

Verbesserungsvorschläge: Ich würde mir mehr Außenwirkung für das Marketingprojekt STS wünschen. Die Bevölkerung ist die Zielgruppe, sie spürt noch nichts von der STS. Ich wünsche mir mehr Kommunikation mit den Partnern.

Günther Plaza

Werbegemeinschaft, Simbach

Wünsche: Noch viel mehr direkten Kontakt zu den Mitgliedern der Werbegemeinschaft und anderen Geschäftsleuten, um zu erfahren, wo die Probleme liegen. Und ich wünsche mir noch mehr grenzüberschreitende Kommunikation. Ich bin auch bei „ShoppINNg“ und der „messebraunau“ im Vorstand.

Aufgaben: Das Leerstandsmanagement ist noch nicht fertig. Die STS soll das Medium sein, das alle Partner verbindet. Hauptaufgabe ist die Verbindung zu allen Beteiligten, wie in einer Firma soll die Geschäftsführung koordinieren und umsetzen.

Verbesserungsvorschläge: Treffen gibt es nur in kleineren Kreisen, ein Jahrestreffen für alle Gesellschafter, Vertreter der Städte und die Beiräte wäre wichtig. Im Beirat sind ja große Arbeitgeber vertreten, die Ideengeber sind und sein können.

Michael Probst

Kaufmannschaft „ShoppINNg“, Braunau

Zufriedenheit: Das Projekt STS ist super, wir unterstützen es voll.

Gelungenes: Die Urban-Branding-Marke Braunau-Simbach wird super. Die Arbeit am Immobilien-Masterplan läuft sehr intensiv, wir wissen leider zu wenig darüber.

Aufgaben: Der Brückenzehner ist unsere Geschichte, ShoppINNg macht die Abwicklung und haftet. Die STS macht (nur) die Werbung.

Finanzen: Wir haben weniger Geld, die Arbeit bleibt uns, etwa bei „Braunau-Simbach verzaubert“. Das Geld ist bei der STS gut angelegt, vielleicht könnte es noch besser eingesetzt werden.

Verbesserungsvorschläge: Die Administration und Förderanträge sind aufwändig. Der Online-Marktplatz ist für unsere Mitglieder schwierig. Mehr Kontakt nach außen, bessere Terminabsprachen, mehr Grenzüberschreitendes.

