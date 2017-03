SK Altheim muss teuflisch aufpassen

Landesliga West: Tabellenschlusslicht hat sich für das Frühjahr ordentlich verstärkt

Der SK Altheim (rechts Roman Wührer) muss im ersten Spiel der Rückrunde zum Tabellenführer nach Andorf. Bild: Furtner

Braunau eröffnet am Freitag, 17. März, um 19.30 Uhr gegen Viktoria Marchtrenk die Frühjahrssaison. Die Mannschaft leistete im Herbst unter Trainer Edgar Pay gute Arbeit und überwinterte auf dem fünften Rang. Deshalb gab es auch nur kleine Veränderungen in der Mannschaft. Szabolcs Biro kam von Weng, Christian Damoser von Laab, und Admir Hodzic wechselte von Simbach nach Braunau. Simon Wurhofer beendete die Karriere, Pascal Auzinger wanderte nach St. Peter ab. Sektionsleiter Wolfgang Bernbacher blickt in die Zukunft: "Ich hoffe, dass wir im Frühjahr nicht wieder schwächer werden. Unser Saisonziel ist, unter den ersten fünf Mannschaften zu bleiben." Zum Eröffnungsspiel lädt der FC Braunau alle umliegenden Vereine bei freiem Eintritt ein und hofft, sich mit lautstarker Publikumsunterstützung für die knappe Herbstniederlage revanchieren zu können.

"Weg von den Abstiegsrängen" heißt die Devise bei Altheim. Um den Verbleib in der Landesliga zu schaffen, holte sich der SK Lukas Berer von St. Johann, Bastian Mühlbacher und Fabian Wimmleitner von Gurten und Martin Burghuber von Dorf/Pr. Ob Edin Mujic, der nach Simbach wechselte, fehlen wird, wird sich zeigen. Obmann Josef Gadringer ist zuversichtlich: "Wir haben gut trainiert und hoffen, vor Verletzungen und Sperren verschont zu bleiben. Es sollte uns gelingen, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen." Altheim startet am Samstag, 18. März, um 15.30 Uhr in Andorf und wird versuchen, das Herbstergebnis umzudrehen.

Als beste Mannschaft aus dem Bezirk Braunau liegt Friedburg auf Tabellenplatz vier. "Der Abgang von Gerhard Breitenberger schmerzt, aber wir sind bereits dabei, uns auf das nächste Spieljahr auszurichten", blickt der Friedburger Obmann Harald Aigner in die Zukunft. "Für die kommende Saison haben wir uns mit jungen Spielern gut aufgestellt. Wir wollen den errungenen Tabellenplatz zumindest halten, und wenn es geht, noch einige Pünktchen mehr als im Herbst holen." Trainer Fuad Ustamujic setzt mit Spielern aus den eigenen Reihen seine Arbeit fort, lediglich Gerhard Breitenberger hängte seine Fußballschuhe an den Nagel. Der Trainer hofft, beim SC Marchtrenk (Samstag, 18. März, 15.30 Uhr) die ersten Punkte einfahren zu können.

