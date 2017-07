SK Altheim holt Torhüter Hans-Peter Berger

ALTHEIM/OBERTRUM. Der SK Altheim, der aktuell in der Landesliga West spielt, hat mit Hans-Peter Berger einen Torhüter mit viel Bundesliga-Erfahrung verpflichtet.

Soll ab sofort das Tor des SK Altheim sauber halten - Hans-Peter Berger Bild: GEPA/Mandl

"Ja, Hans-Peter Berger wird ab sofort für den SK Altheim auflaufen", bestätigt SKA-Trainer Wolfgang Felber den überraschenden Transfer. In den vergangenen Tagen habe sich der Wechsel ergeben. Alles sei problemlos über die Bühne gegangen, sagt Felber und fügt hinzu: "Hans-Peter Berger wird unserer jungen Mannschaft als Führungsspieler sicher helfen."

Damit kehrt der Hans-Peter Berger, der in Obertrum lebt und zuletzt für den SV Grödig spielte, fußballerisch ins Innviertel zurück. Von 2004 bis 2008 absolvierte der 35-jährige Routinier insgesamt 143 Pflichtspiele für die SV Ried. So war er auch in der Aufstiegssaison 2005 erster Torhüter der SV Ried. Für die Wikinger stand Berger unter anderem auch in Europacupspielen zwischen den Pfosten.

Hans-Peter Berger im Trikot der SV Ried nach dem 3:2-Heimsieg gegen Gratkorn in der Saison 2004/2005 und dem damit verbunden Wiederaufstieg in die Bundesliga

Seinen größten Erfolg auf Vereinsebene feierte Berger in der Saison 2012/2013 mit dem FC Pasching. Damals holte sich der Drittligist völlig überraschend den ÖFB-Cup. Im Finale bezwangen Berger und seine Mannschaftskollegen die Wiener Austria mit 1:0.

Das Paschinger Fußballwunder 2013

Insgesamt absolvierte der 35-Jährige in seiner Karriere bereits mehr als 550 Pflichtspiele, unter anderem in der Fußball-Bundesliga und der portugiesischen Liga. Beim SK Altheim wird Berger voraussichtlich am Dienstag Abend seine erste Trainingseinheit bestreiten.

