Rückweise-Ansage dürfte an Grenze wenig ändern

INNVIERTEL/PASSAU. Ankündigung aus Deutschland bereits jetzt Praxis – unter Rückgewiesenen aber nur wenige relevante Asylfälle.

Deutsche Einreisekontrollen an Autobahn in der Nähe von Suben Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Ankündigung des deutschen Innenministers Horst Seehofer (CSU), an der Grenze alle zurückzuweisen, gegen die "Einreise- oder Aufenthaltsverbot" besteht, wird von der heimischen Exekutive eher gelassen gesehen. Zur Polizei in Schärding zum Beispiel werden alle zurückgebracht, die auf der relativ langen Grenzlinie von Freyung bis Burghausen erwischt werden. Zuletzt waren es innerhalb von acht Tagen 48 nach Schärding Überstellte – allerdings "nur" 13 aus Asyl-Sicht "relevante" Fälle, darunter eine achtköpfige Familie.

In ein paar wenigen weiteren Fällen handelte es sich um Menschen, die ohnehin schon in Österreich um Asyl angesucht haben, nach Bayern einreisen wollten, dort ertappt und wieder zurückgeschickt wurden. Der Großteil der zuletzt Zurückgeschickten stammt aus dem Südosten Europas, zum Beispiel Mazedonien – diese Zurückgewiesenen hatten meist weniger Barmittel dabei, als für die jeweils legal vorgesehene Aufenthaltsdauer in Deutschland nötig wären.

"Es tröpfelt so dahin"

Zumal es sich in diesen Fällen nicht um die Asylthematik handelt, "schlagen" diese Menschen auch nicht dauerhaft in Österreich auf. Die zuletzt aus Deutschland erfolgte Ankündigung, alle zurückzuweisen, gegen die "Einreise- oder Aufenthaltsverbot" besteht, sei sinngemäß ohnehin schon Praxis – man wisse nicht, was sich nun ändern soll, heißt es aus der Exekutive vor Ort. Es "tröpfle so dahin".

Im Rahmen der deutschen Einreisekontrolle an der Autobahn in der Nähe von Suben werden, wie berichtet, viele Delikte aufgedeckt, darunter Fahren unter Drogeneinfluss und Urkundenfälschungen. Die Zahl der erwischten, illegal eingereisten Flüchtlinge im Zusammenhang mit dem Asylthema hält sich deutlich in Grenzen. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass der Großteil der Schlepper um die Grenzkontrolle an der Autobahn Bescheid weiß und diese kurzerhand umfährt.

Deutlich spannender gestaltet sich das Tauziehen um eine Verlegung der deutschen Grenzkontrollen nach Suben. Zumal es bei den Kontrollen auf bayerischem Gebiet zu vielen Unfällen im Rückstau kommt. Würde nach Suben verlegt werden, würden sich diese Unfälle im Innviertel ereignen – und die für den Raum Schärding entscheidende Autobahnausfahrt Suben wäre ziemlich sicher permanent verstopft.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema