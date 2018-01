"Rückgrat des Journalismus wird künftig das Lokale sein"

RIED, GURTEN. OÖN-Chefredakteur Mandlbauer bei Medien-Abend in Gurten.

Großes Interesse beim Lions-Medien-Abend im Fill Future Dome (v.r.): Gastgeber Andreas Fill, OÖN-Chefredakteur Mandlbauer, Lions-Präsident Roman Kloibhofer Bild: Furtner

"Journalismus in unruhigen Zeiten" – so hat OÖN-Chefredakteur Gerald Mandlbauer seinen Vortrag auf Einladung des Lions Club Ried vor den Rieder Serviceclubs im Fill Future Dome in Gurten betitelt. Journalismus müsse komplex betrachtet werden: Gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Phänomene wirkten sich entscheidend auf Medienstrategie, Mediennutzung und Medienkompetenz aus. Das Spannungsfeld zwischen Digitalisierung und analoger Mediennutzung werde immer extremer.

Dazu merkte der OÖN-Chefredakteur mehrere Beobachtungen als Untermauerung seiner Thesen an:

So sei unsere "gemachte Welt in Auflösung begriffen": Krisen überlagern einander, Komplexität und Tempo (Digitalisierung und Roboterisierung) nehmen zu, geopolitische Veränderungen führen zur Umformung der politischen Landschaft. Das bewirke einen Rückzug ins Vertraute. Dazu komme, dass Vorurteile und Angst ("Angst ist ein perfektes Medienmodell") zu entscheidenden Mechanismen würden. Der Boulevard in Österreich bediene genau jenes Publikum, das offen für diese Mechanismen sei.

Soziale Medien würden zu einer Art "Bassena". Das sei allerdings "nicht der Marktplatz, der die Demokratie belebt". Wer nicht nach Wahrheit strebe erreiche die meisten Leute. Dazu komme, dass Unmengen an Daten und Informationen zu bewältigen seien.

"Rückgrat" für den Journalismus sei künftig die Regionalität, die lokale Ausrichtung. Das zeige sich auch an den Leserinteressen.

Gratis-Inhalte im Internet sowie Glaubwürdigkeit im Journalismus waren unter anderem in der anschließenden Diskussion markante Themen.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar observer (12312) 25.01.2018 10:19 Uhr Beim schnellen Überlesen habe ich statt



"Rückgrat des Journalismus wird künftig das Lokale sein"



Rückgrat des Journalismus werden Lokale sein



gelesen. Das wäre aber nichts Neues gewesen, bei manchen JournalistInnen ist das ja schon heute der Fall. Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema