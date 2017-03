Rollen sind beim Auftakt klar verteilt

LLW/BLW: Tabellenführer Andorf empfängt am Samstag das Schlusslicht aus Altheim.

Schalchen und Utzenaich liefern sich im Kampf um die Tabellenführung in der Bezirksliga West ein Kopf-an-Kopf-Duell. Bild: Hatheuer

Nach mehr als vier Monaten Pause geht es in der Landesliga West endlich wieder um Meisterschaftspunkte. Im Duell zwischen dem Tabellenführer aus Andorf und Schlusslicht Altheim ist die Favoritenrolle klar verteilt. Während Andorf zwei Neuzugänge verpflichten konnte, trifft man in Altheim gleich auf vier neue Gesichter. Man darf gespannt sein, wie gut sich diese bereits integrieren konnten und ob der FC Andorf auch im Frühjahr an die überragende Leistung der Hinrunde anschließen können wird.

Die Union Esternberg trifft zum Auftakt auswärts auf Schwanenstadt, wo man gegen den ersten Verfolger des FC Andorf überraschen will. Die beiden Teams, die am Transfermarkt jeweils inaktiv blieben, trennten sich im ersten Spiel mit einem Unentschieden, wobei die Sauwaldveilchen einen 2-Tore-Vorsprung noch aus der Hand gaben.

Auch der SK Schärding hat eine sehr schwierige Aufgabe vor sich, spielt man auswärts gegen den Tabellendritten aus Pettenbach, wo man trotz der prekären Lage wohl nichts zu verlieren hat. Die Barockstädter präsentierten sich im Herbst lange Zeit sehr enttäuschend, wurden im Endspurt aber immer besser und konnten die Abstiegsränge so noch verlassen. Diesen Aufwärtstrend will man nun fortsetzen, um sich vom nur drei Punkte entfernten Tabellenende fernzuhalten. Generell darf man sich auf die Frühjahrssaison freuen, verspricht die recht ausgeglichene Liga wieder eine äußerst spannende Rückrunde.

Vorschau Bezirksliga West

Mit einem Punkt Rückstand auf Herbstmeister Schalchen hat sich Utzenaich eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde geschaffen. Für Sektionsleiter Weibold gibt es daher nur ein Ziel: "Im Kampf um die Aufstiegsplätze mitmischen." Diesem Vorhaben können die Utzenaicher gleich zum Auftakt einen großen Schritt näher kommen. Da empfangen sie mit Peuerbach den schärfsten Verfolger. Mit einem Sieg kann der TSV den Vorsprung auf die Hausruckviertler auf acht Punkte ausbauen. In der Hinrunde feierten die Brunninger-Schützlinge auswärts einen 6:2-Kantersieg. Davon will sich Weibold aber nicht blenden lassen. "Peuerbach war in diesem Spiel ebenbürtig und lag bis kurz vor Schluss nur 2:3 hinten."

Ein richtungsweisendes Match steht für Münzkirchen auf dem Programm. Beim Pflichtspieldebüt von Neo-Trainer Roland Hackl trifft die Sauwald-Elf auf Neuhofen. Mit einem vollen Erfolg könnte der FCM seinem Trainer ein ideales Einstandsgeschenk bescheren und sich zugleich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen.

Auch beim SV Taufkirchen feiert mit dem Ex-Gurtner Josef Feichtinger ein neuer Coach seinen Einstand. Da wartet mit dem Gastspiel bei Tabellenführer Schalchen gleich eine hohe Hürde. Wichtiger werden für die Taufkirchner, die nur vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt sind, aber die direkten Duelle gegen die Abstiegskonkurrenten. Darunter befinden sich mit Dorf/Pr., Neuhofen und Schlusslicht St. Marienkirchen/S. drei weitere Teams aus dem Innviertel. Für die Union Dorf, die wieder auf Felix Hofinger und Patrick Gadermayr zurückgreifen kann, beginnt die Rückrunde mit einem Sechs-Punkte-Match. Der Viertletzte gastiert beim Vorletzten St. Pantaleon. Ein Sieg bei den Oberinnviertlern wäre für die Dorfer daher ein großer Schritt Richtung Klassenerhalt. Im letzten Spiel des Herbstdurchganges feierte St. Marienkirchen/S. den bislang einzigen Heimsieg. Vielleicht kann der TSV zu Beginn der Frühjahrssaison gegen Ostermiething nachlegen und damit die Chancen auf den Ligaerhalt erhöhen.

Termine 14. Runde Landesliga West: Freitag, 17. März, 19.30 Uhr: Braunau – V. Marchtrenk. Samstag, 18. März, 15.30 Uhr: Andorf – Altheim, Eferding – Neumarkt/P., Schwanenstadt08 – Esternberg, Bad Wimsbach – Sattledt, SK Schärding – Pettenbach, SC Marchtrenk – Friedburg.

Termine 14. Runde Bezirksliga West: Samstag, 18. März, 15 Uhr: Münzkirchen – Neuhofen 1b; 15.30 Uhr: Schalchen – Taufkirchen/Pr., Utzenaich – Peuerbach, Ranshofen – Rottenbach, Munderfing – Eggelsberg/Moosdorf, St. Pantaleon – Dorf/Pr. Sonntag, 19. März, 15.30 Uhr: St. Marienkirchen/S. – Ostermiething.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Vorname: Nachname: Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 3 + 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema