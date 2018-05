Rinderzüchterin aus St. Martin sucht via Fernsehen den Mann fürs Leben

SANKT MARTIN/I. 31-jährige Bäuerin ist in der neuen Staffel der ATV-Serie "Bauer sucht Frau" zu sehen

Johanna (31) aus St. Martin/I. ist in der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau" zu sehen. Bild: ERNST KAINERSTORFER

Die beliebte Fernsehserie "Bauer sucht Frau" geht in die nächste Runde und Moderatorin Arabella Kiesbauer geht in der 15. Staffel wieder auf die Suche nach der ganz großen Liebe für Bauern und Bäuerinnen. Die Vorstellungsfolgen laufen bei ATV am Mittwoch, 30. Mai, und am 6. Juni, jeweils um 20.15 Uhr.

Arabella Kiesbauer wird die 15 neuen Kandidaten der 15. Staffel "Bauer sucht Frau" präsentieren. 13 Bauern, eine Bäuerin aus dem Bezirk Ried und ein "Stadtmadl" machen sich im Fernsehen auf die Suche nach der großen Liebe.

Eines kann man jetzt schon sagen: Die Kandidaten der neuen Staffel präsentieren sich stärker und größer denn je. Den Aspekt "stärker" verkörpert Georg – ein muskulöser Ackerbauer aus Niederösterreich, der auch schon an Bodybuilding-Meisterschaften teilgenommen hat. Ebenfalls mit dabei ist diesmal Agrarökonom Erich aus Oberösterreich, der größte Kandidat der Geschichte von "Bauer sucht Frau". Ganze 2,07 Meter misst der 61-jährige ehemalige Volleyball-Staatsmeister.

Erste Infos gibt es bereits unter ATV.at/bauersuchtfrau, wo nach und nach die Liebessuchenden freigeschaltet werden. Auch die mit 150.000 Mitgliedern zählende "Bauer sucht Frau"-Community auf Facebook wird ständig mit neuesten Infos up to date gehalten.

Die Kandidatin aus dem Bezirk Ried heißt Johanna, ist 31 Jahre alt, 1,60 Meter groß und im Sternzeichen Waage. Die abenteuerlustige Rinderzüchterin führt eine Bio-Mutterkuhhaltung mit 110 Charolais-Rindern und 72 Hektar Ackerbau und Grünland. Das Futter für die Tiere wird bei ihr biologisch selber angebaut. Der Betrieb ist seit 300 Jahren in Familienhand, Johanna hat den Hof bereits von ihrem Vater übernommen. Im Haus wohnen mehrere Generationen, die 31-Jährige hat dort eine eigene Wohnung. Die Biobäuerin ist lebensfroh, unternehmenslustig und reisefreudig. Wenn es am Hof einmal weniger Arbeit gibt, zieht es sie mit dem Rucksack nach Asien oder Südamerika. Johanna kocht mit Begeisterung und Leidenschaft und hat von ihren Fernreisen viele Rezepte mitgebracht. Die hübsche Blondine singt im Chor und man trifft sie im Sommer auf Festivals.

Sie sucht einen Mann, der Wert auf sein Äußeres legt und weiß, wie man mit Frauen umgeht. Er sollte tierliebend und reisefreudig sein. Eins noch zum Schluss: "Ein Macho, der eine Haushälterin sucht, ist bei Johanna völlig falsch und hat absolut keine Chance.".

