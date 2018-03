Rieds beste Sportler des vergangenen Jahres wurden ausgezeichnet

RIED. Ehrenpreis für Wolfgang Puttinger für seine vielen Verdienste um den Sport in Ried.

Das Team der Lebenshilfe Ried erhielt von Angelika Podgorschek (FP) den Sportpreis für außergewöhnliche Leistungen. Bild: Stadtgemeinde Ried/Mahr

Es waren schwere Entscheidungen, die eine Jury, bestehend aus Journalisten und Vertretern der Rieder Stadtpolitik, im Vorfeld der heurigen Rieder Sportgala zu treffen hatten. Pro Kategorie schafften es drei Sportler, Trainer beziehungsweise Mannschaften in die Endausscheidung.

Bei den Damen wurde Andrea Hehenberger vom Union Bogensportclub Ried zur Sportlerin des Jahres 2017 gewählt. Die Obernbergerin holte sich bei der WM in der Nähe von Florenz den Titel. Bei den Herren ging der Sieg an Motorsportler Pascal Rauchenecker (siehe Artikel unten). Die Damen des UTC Fischer Ried stiegen in die Tennis-Bundesliga auf und wurden verdient zur Mannschaft des Jahres gewählt. Mario Wimmer wurde für seine vielen Verdienste rund um die Innviertel Penguins ausgezeichnet. Nachwuchssportlerin 2017 darf sich Antonia Kaiser nennen. Wolfgang Puttinger durfte sich, wie bereits vorab berichtet, über den Ehrenpreis für seine vielen Verdienste um den Sport freuen. Die Sportler der Lebenshilfe Ried wurden mit dem Sportpreis für außergewöhnliche Leistungen ausgezeichnet. (tst)

