Rieds Feuerwehrkommandant übergibt Amt – aus Rücksicht auf Familienleben

RIED. Mario Stangel zieht sich aus Führung zurück, Josef Leherbauer soll folgen

Mario Stangel (l.) und Josef Leherbauer (r.) bei Brandeinsatz im Jahr 2016 in Rieder Innenstadt Bild: OÖN

"Ich war acht Jahre lang mit Herzblut Kommandant und habe dafür jedes Jahr mindestens 1200 Stunden für die freiwillige Feuerwehr aufgewendet, in meiner Freizeit. Ich habe Familie, mein Sohn ist drei, meine Tochter sechs Jahre alt. Ich kandidiere mit Rücksicht auf meine Familie nicht mehr", sagt Mario Stangel, der hauptberuflich Feuerwehrmann bei der Voest in Linz ist und das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Ried am 16. Februar im Rahmen einer Jahresvollversammlung übergibt. Nachfolger werden soll Josef Leherbauer, bisher Stangels Stellvertreter.

"Ich bin der erste Kommandant in Ried, der kleine Kinder hat. Das ist schwer unter einen Hut zu bekommen. Meine Frau hat mir acht Jahre lang in allen Belangen den Rücken freigehalten. Jetzt klinke ich mich zu Hause mehr ein", so Stangel. "Ich bleibe aber mit Leib und Seele bei der Rieder Feuerwehr, bin für Einsätze jederzeit verfügbar. Aber der riesige administrative Aufwand ist für das Familienleben mit kleinen Kindern zu viel. Josef Leherbauer, der mein Nachfolger werden soll, ist ein guter Mann." In der Führungsebene sollen die bisherigen Positionsinhaber entsprechend nachrücken. Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, so Stangel. Er sei mit Josef Leherbauer schon länger im Gespräch gewesen, dieser habe sich den Wechsel seinerseits längere Zeit überlegt – eine Art Bedenkzeit. Gerüchte, dass Unstimmigkeiten zum Wechsel im Kommando führen, weist Stangel vehement zurück. "Völliger Blödsinn. Natürlich hat man als Kommandant, der Entscheidungen treffen muss, nicht nur Freunde. So wie in jeder Firma, in der der Chef Entscheidungen treffen muss. Der Wechsel hat rein private Gründe, es geht um das Familienleben."

Seine Gattin habe ihm acht Jahre lang in allen Belangen den Rücken gestärkt, nun werde er ihr den Rücken stärken, so Mario Stangel. "Der Bürgermeister zeigt großes Verständnis für meinen Schritt."

Mario Stangels Vorgänger als Kommandant war übrigens dessen Vater Toni. "Als er Kommandant war, war ich schon erwachsen. Das ist ein Unterschied. Auch ich war mit Herzblut Kommandant." In den vergangenen Jahren habe Rieds Feuerwehr viel umgesetzt, zukunftsweisend – vom Umbau der Zentrale bis zur Beschaffung von Fahrzeugen. "Wer weiß. In zehn Jahren, wenn meine Kinder größer sind, übernehme ich vielleicht wieder eine Führungsposition."

849 Einsätze im Vorjahr

Die Feuerwehr der Stadt Ried hat im Vorjahr 849 Einsätze absolviert, davon 191 Brandeinsätze. Die Freiwilligen haben 64 Menschen aus Notlagen gerettet. 11.440 Einsatzstunden sind zusammengekommen, 13.200 Kilometer wurden zurückgelegt.

