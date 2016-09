Rieder U-15 ringt Salzburg ein Remis ab

RIED. Die Rieder Akademie-Teams mussten am vergangenen Wochenende gegen Red Bull Salzburg antreten. Im Spiel der U-18-Teams konnten Ried vor allem in der ersten Halbzeit das vorgegebene Spielkonzert gut umsetzen. Die Salzburger kamen gegen die gut organisierten Rieder zu keiner nennenswerten Aktion. In zweiten Abschnitt verschärften die Gäste das Tempo. Diesem Druck konnten die Rieder nicht lange standhalten und sie mussten innerhalb acht Minuten drei Gegentreffer hinnehmen. Danach war die Partie natürlich entschieden.

Die U-15-Mannschaften trennten sich 3:3. Ried spielte sehr aggressiv und war spielbestimmend. Ervin Omic stellte mit einem sehenswerten Treffer auf 1:0. Danach fand Salzburg besser ins Spiel und glich mit einem Freistoß aus. Danach gelang Salzburg auch noch der Führungstreffer. Die Rieder steckten aber nicht auf und erzielten durch Marco Bichler kurz vor den Pause den Ausgleich zum 2:2. Gleich nach Wiederanpfiff gelang der AKA SV Ried U-15 der Führungstreffer. Durch einen individuellen Fehler gelang Salzburg noch der Ausgleich.

Das Rieder U-16-Team musste sich 1:4 geschlagen geben. Die Gäste hatten ein leichtes Spiel. In der 27. Minute konnten die Salzburger aus ihrer Feldüberlegenheit heraus den Führungstreffer erzielen. Zehn Minuten später erhöhten sie durch eine Standardsituation auf 2:0. Nach dem Wechsel präsentierte sich Ried etwas besser, wurde aber nur einmal durch einen Kopfball von Krasimir Balinski gefährlich. In der 58. Minute erzielte Salzburg das 3:0, Felix Seiwald schoss das Rieder Ehrentor. In der Nachspielzeit schoss Salzburg noch das 4:1.

Mehr zum Thema