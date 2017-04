Riedau will Negativlauf endgültig stoppen

Nach sieben Spielen ohne Sieg soll am Wochenende gegen Bruck damit Schluss sein.

St. Aegidi (links Thomas Mühlböck) machte kurzen Prozess mit Suben (rechts Patrik Grömer) und setzte sich 4:0 durch. Bild: Florian Ertl

Im Titelrennen geht es weiter zur Sache. Kopfing und St. Aegidi marschieren nach wie vor im Gleichschritt voran und thronen punktegleich an der Spitze. Beide Mannschaften bekommen es am kommenden Wochenende mit Nachzüglern zu tun, treffen doch die Kopfinger auf Wallern 1b und die Ulrich-Elf auf Enzenkirchen. Auch wenn man bei solchen Begegnungen oftmals von Pflichtsiegen spricht, erweisen sich genau diese in vielen Fällen als schwer zu überwindende Hürden.

Mit dem ATSV Schärding gastiert der erste Verfolger des Führungsduos in Schardenberg, wo man als Favorit in die Partie geht. Die Gastgeber haben aber nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen einiges gutzumachen und wollen im Duell mit den Barockstädtern damit beginnen, wie auch der stellvertretende Sektionsleiter Dominik Huber anmerkt: "Nach dem miserablen Rückrundenstart wollen wir im Derby aufzeigen und rechnen uns auch Chancen aus."

Ebenfalls eine schwere Aufgabe hat Wesenufer vor der Brust, wenn man den Tabellenvierten St. Agatha empfängt. Die Truppe um Trainer Jäger legte jedoch mit zwei vollen Erfolgen einen Auftakt nach Maß hin und kann mit viel Selbstvertrauen in die Partie gegen St. Agatha gehen. Nachdem man in der ersten Frühjahrsrunde noch Spitzenreiter Kopfing besiegen konnte, musste Suben gegen St. Aegidi eine herbe Pleite einstecken. Diese möchte man gegen die Union Vichtenstein ausmerzen, die aber ihrerseits in der Rückrunde noch ungeschlagen ist und zuletzt höher eingeschätzten Gegnern ein Bein stellen konnte.

Eben durch diese Erfolge der Vichtensteiner rangiert Riedau derzeit am Tabellenende. In den nun schon sieben Spielen in Folge ohne Sieg wollte der Befreiungsschlag bisher nicht gelingen. Möglicherweise erfolgt dieser in der Begegnung gegen Bruck, das im Frühjahr ebenso noch keinen Dreier anschreiben konnte. Auch wenn die letzten drei direkten Duelle allesamt an Bruck gingen, wird die Hebertinger-Elf alles daran setzen, den Negativlauf am Wochenende zu stoppen.

Spielberichte

Wesenufer – Riedau 2:0 (1:0)

Nach Chancen auf beiden Seiten waren es die Gastgeber, die durch Rossmann Augenblicke vor der Halbzeitpause anschreiben konnten. Auch im zweiten Durchgang dauerte es bis zur Schlussphase, ehe ein Torerfolg glückte. Der kurz zuvor eingewechselte Leirich stellte mit seinem Treffer das Endergebnis her.

Vichtenstein – Schardenberg 2:1 (0:1)

Die Gäste hatten das Geschehen vor der Pause unter Kontrolle und gingen durch ein Volleytor von Peham in Führung, nachdem man zuvor bereits einen Elfmeter verschossen hatte. Ausgerechnet der Ex-Schardenberger Cansiz sorgte mit einem Freistoßtreffer für den Ausgleich. In der Nachspielzeit drehte Vichtenstein das Spiel endgültig, als Cais aus stark abseitsverdächtiger Position zum 2:1-Endstand traf.

Kopfing – Enzenkirchen 1:0 (1:0)

Mit der ersten guten Torchance stellte Kopfings Nemeth auf 1:0. In der Folge waren die Hausherren klar tonangebend, verabsäumten es jedoch den Vorsprung auszubauen, vergab man doch unter anderem einen Strafstoß. Gegen Ende der Partie fand Enzenkirchen besser ins Spiel, die Trendwende konnte aber nicht mehr eingeleitet werden, auch weil man aufgrund zwei fragwürdiger gelb-roter Karten die Schlussphase nur mehr zu neunt absolvieren musste.

St. Aegidi – Suben 4:0 (2:0)

Bereits in der ersten Halbzeit erarbeitete sich St. Aegidi eine komfortable Führung. Für die Tore waren dabei Roßgatterer und Pechy verantwortlich. Die endgültige Entscheidung wurde dann in den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel herbeigeführt, als Fris und abermals Pechy innerhalb kürzester Zeit erfolgreich waren und auf 4:0 stellten.

St. Agatha – ATSV Schärding 1:2 (1:1)

Aufgrund etwas höherer Spielanteile ging der ATSV verdient durch den Kopfballtreffer von Pankratz in Front. Nur wenige Minuten später folgte aber der Ausgleich, als Schleimer einen schnellen Angriff über die linke Seite abschloss. In der zweiten Hälfte folgte die erneute Schärdinger Führung und diese ließen sich die Gäste nicht mehr nehmen. Kapitän Bichler verwandelte einen Freistoß zum 1:2 und fixierte damit den Auswärtssieg seiner Mannschaft.

