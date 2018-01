Ried behauptet sich gegen starke Bayern

SCHÄRDING. Baumit Hallencup: Der Sieg im U12-Bewerb ging an die SV Guntamatic Ried.

Die U12 der SV Guntamatic Ried siegte im Finale 2:0 gegen Plattling. Bild: privat

Der bislang einzige Innviertler Sieg beim Baumit Hallencup – veranstaltet von der Union Esternberg – gelang der SV Guntamatic Ried im U12-Bewerb. Die Nachwuchskicker des Erstligisten zogen mit starken Leistungen ins Finale ein, trafen dort auf die Spielvereinigung Plattling, setzten sich 2:0 durch und holten damit den Sieg. Im Spiel um Platz drei zog der LASK gegen die die SpVgg Deggendorf mit 2:3 den Kürzeren.

Viele andere Altersklassen, die bis dato in der Bezirkssporthalle Schärding stattgefunden haben, wurden zur "Beute" der bayerischen Mannschaften. Mit dem 1. FC Passau (U15 Qualifikation Gruppe A und B), der SpVgg Deggendorf (U14 Finale und Sieger der U15 Qualifikation Gruppe C und D), dem TSV 1860 Rosenheim (U13 Finale) und dem SV Leobendorf (Sieger U13 Cup 1) gab es bereits fünf Sieger aus dem benachbarten Bayern. Die Dominanz der deutschen Vereine wurde allerdings von zwei österreichischen Mannschaften (neben der SV Ried) gebrochen. Während der FC Blau Weiß Linz das U11-Finale für sich entschieden hat, erkämpfte sich der SV Mattersburg im U14 Cup 1 den Sieg.

Zwei Bayern in der Finalrunde

Für das hochkarätige U15-Event, das am Samstag, 6. Jänner, stattfindet, haben sich bisher zwei bayerische Mannschaften qualifiziert. Der 1. FC Passau hat die Vorrunde A und B für sich entschieden und wird deshalb am Finaltag in der Gruppe E auf den VfB Stuttgart, FK Austria Wien, den FC Liverpool und den LASK Linz treffen. Die SpVgg Deggendorf hat das Qualifikationsturnier C und D gewonnen und sich somit ebenfalls für den Hauptbewerb qualifiziert. Die Deggendorfer werden in der Gruppe D auf RB Leipzig, Tottenham Hotspur, die AKA St. Pölten und die AKA Ried treffen. Bemerkenswert: Bei diesem Bewerb haben es mit der SpVgg Deggendorf, SG Hutthurm, TuS 1860 Pfarrkirchen und dem SV Wacker Burghausen gleich vier niederbayerischen Mannschaften in die Top-4 geschafft.

"Generell können wir nach der ersten Turnierhälfte ein positives Resümee ziehen. Der Hallencup ist bis jetzt ohne größere Komplikationen verlaufen und auch der Zuschauerandrang war dementsprechend gut. Die Qualität der einzelnen Turniere ist zum Teil sehr hoch und schon bei den Bewerben der jüngeren Spieler hat die Halle gebebt", freut sich Martin Haas, Mitorganisator des Baumit Hallencups.

Das "grande Finale"

Weiter geht es beim internationalen Hallencup der Union Esternberg heute, Donnerstag, mit dem U10-Finale und einer weiteren U15-Vorrunde. Auch am Freitag, 5. Jänner, werden zahlreiche Mannschaften um den Einzug ins U15-Finale kämpfen – darunter der SV Hohenzell. Außerdem wird das U16-Finale ausgetragen. Der Samstag (6. Jänner) gehört dann den Top-Mannschaften. Ab 8.30 Uhr werden Liverpool und Co. um den Sieg und die begehrte Trophäe kämpfen. Vielleicht gelingt heuer endlich wieder einer österreichischen Mannschaft der totale Triumph? Zuletzt holte mit Rapid Wien 2014 eine rot-weiß-rote Mannschaft den Sieg im U15-Event. (elha)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema