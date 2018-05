Ried: Neuer Radarstandort

RIED. Das Blitzer-Auto steht ab Freitag in der Molkereistraße

Das Rieder "Radarauto" Bild:

Das mobile, in einem „Zivilfahrzeug“ installierte Radargerät der Stadtgemeinde Ried zur Überwachung des Tempolimits ist laut Stadt ab Freitag, 1. Juni, in der Molkereistraße stationiert. Derzeit befindet das mobile Radar der Stadtgemeinde noch in der Bahnhofstraße.

