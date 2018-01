Rekord: In Braunau leben erstmals mehr als 17.000 Einwohner

BRAUNAU. 2017 zogen 1950 Menschen in die Innviertler Grenzstadt – Tendenz steigend

Viel los in Braunau: Neuer Einwohnerrekord Bild: OÖN

Mit Stichtag 1. Jänner haben in der Stadt Braunau 17.120 Menschen ihren Hauptwohnsitz gemeldet. Laut Stadtamt sind im vergangenen Jahr 1888 Personen aus Braunau weggezogen, 1950 Einwohner sind in die Grenzstadt gezogen. Im April 2017 wurde erstmals die 17.000-Einwohner-Grenze überschritten.

"Braunau wächst und immer mehr Menschen wählen unsere Stadt zu ihrem Lebensmittelpunkt. Hier lässt es sich gut lernen, arbeiten, einkaufen, wohnen und leben", freut sich Braunaus Bürgermeister Hannes Waidbacher (VP).

1011 Kinder geboren

1011 Kinder haben im vergangenen Jahr in Braunau das Licht der Welt erblickt – 515 Mädchen stehen dabei 496 Buben gegenüber. Bei den beliebtesten Mädchen-Vornamen hatte der Name Lena (14 Mal), gefolgt von Emma (13), Marie (12) und Sophia (10) die Nase vorne. Die Namen Laura, Johanna, Valentina und Emilia wurden jeweils neunmal vergeben. Bei den Buben war das Ranking weitaus eindeutiger. 19 Mal wurde der Name Lukas vergeben. Es folgen David (12 Mal), Luca, Paul, Fabian, Felix und Elias (jeweils 11 Mal) und Noah, Leon, Alexander (jeweils 10 Mal). Neun Mal wurden die Vornamen Sebastian und Jakob gewählt.

104 Eheschließungen

104 Paare haben sich 2017 vor dem Standesamt Braunau getraut und eine Ehe geschlossen. Die jüngste Braut war 18 Jahre, die älteste 68 Jahre alt. Bei den Herren war der jüngste Bräutigam ebenfalls erst 18 Jahre, der älteste hielt mit 71 Jahren um die Hand seiner Frau an. 242 Braunauer sind im vergangenen Jahr leider verstorben –132 Frauen und 110 Männer. Die älteste Frau wurde 99 Jahre alt, der älteste Mann 98 Jahre.

Zum Vergleich: 2016 gab es in der Stadt Braunau insgesamt 234 Todesfälle.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema