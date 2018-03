"Regionalität, die schmeckt!"

BRUNNENTHAL. Neues Vermarktungskonzept: Aus dem Gasthaus Bergwirt in Brunnenthal wird ein Haus zum Genießen und Einkaufen.

Erni Haas kocht mit viel Liebe aus den Rohstoffen der Region saisonale Gerichte. Bild: privat

"Regional ist zu wenig, es muss auch gut schmecken!" Mit diesem Grundsatz haben sich Erni und Angelika Haas einer neuen Vermarktungs- und Verpflegungs-Konzeption gewidmet. Aus dem ehemaligen Gasthaus Bergwirt in Brunnenthal wird ein Haus zum Genießen, Verweilen und Einkaufen.

Gutes, frisch gekochtes Essen statt schnellem Fast-Food ist gefragt – doch das Kochen geht sich neben dem Beruf zeitlich oft nicht aus. Dieses Dilemma kennen Berufstätige nur zu gut. Da schaffen Erni und Angelika Haas unter dem Motto "Erni kocht" von Mittwoch bis Samstag ab sofort Abhilfe.

"Erni kocht" – auch to go

Die ehemalige Bergwirtin in Brunnenthal Erni Haas kocht mit viel Liebe und Geschick aus den Rohstoffen und Erzeugnissen ihrer nächsten Umgebung hochwertige, frische und saisonale Gerichte zum Abholen oder auch zum Vor-Ort-Verzehr. "Ich lege viel Wert auf transparente Erzeugnisse aus nächster Umgebung. Ehrlich und nachhaltiges Kochen ist mir besonders wichtig", erklärt Haas. Neben den wöchentlich wechselnden Gerichten sind bei Familie Haas in Brunnenthal auch Produkte von den Mitgliedsbetrieben des Vereines "Wie´s Innviertel schmeckt" erhältlich.

Ebenfalls regionale Lebensmittel auf kreative Art und Weise in den Mittelpunkt ihres Handelns stellt das "Cellarius" in Brunnenthal. Produkte aus Wald, Wiese und Garten werden hier von Kathrin Neuböck zu Spezialitäten verarbeitet, durch Catering an die Genussliebhaber gebracht oder es kann in der hauseigenen Kochschule gleich selbst Hand angelegt werden.

Durch das Leader-Projekt "Region macht Schule" lernen Kinder und Jugendliche im Bezirk ab sofort regionale Betriebe und Wirtschaftskreisläufe besser kennen. Die Auftaktveranstaltung ging in der FS Andorf über die Bühne. 26 Unternehmer aus verschiedenen Branchen engagieren sich, um Kindern und Jugendlichen den Wert regionaler Produkte und Leistungen bewusst zu machen.

