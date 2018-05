"Regionalentwicklung ist ein Mosaik, das viele kleine Steinchen braucht!"

SIGHARTING. Leaderregion will Bewusstsein – vor allem junger Menschen – für Regionalität verstärken.

Johannes Karrer, Geschäftsführer Leader Region Sauwald Pramtal. Bild: privat

Die Erfolgsgeschichte der Leaderregion Sauwald-Pramtal ist um ein Mosaiksteinchen reicher: In kurzen Videos wird Leader anhand bereits realisierter Projekte aus der Region einfach erklärt. Auf der Website www.sauwald-pramtal.at und auf www.facebook.com/sauwald-pramtal sind die Filme jederzeit zu sehen und können geteilt bzw. weitergeleitet werden. Welche Ziele sich das Team der Leaderregion Sauwald-Pramtal für die kommenden Monate gesetzt hat und welche Bedeutung auch Kleinprojekte haben, erklärt Geschäftsführer Johannes Karrer im Interview.

Volkszeitung: Heuer und 2019 wird ein starkes Augenmerk auf direkt wertschöpfende Projekte in der Region Sauwald-Pramtal gelegt. War dies bisher zu wenig der Fall?

Karrer: Wir sehen die Entwicklung der Region in vielen Bereichen sinnvoll und wichtig. Regionalentwicklung ist ein Mosaik, das viele kleine Steinchen braucht. Wir haben auch bisher einige direkt wertschöpfende Projekte gefördert, im Vergleich mit anderen Regionen sogar überdurchschnittlich viele direkt wertschöpfende Projekte. Aber unser Ziel für 2018 und 2019 ist die Entwicklung weiterer Projekte in diesem Bereich, weil diese einfach oft ein Motor sind für weitere Projektentwicklungen und so noch mehr Dynamik in die Region bringen können. Derzeit sind viele erfolgversprechende Projektideen vorhanden und diesen Schwung wollen wir bestmöglich umsetzen, damit in die Region investiert wird. Gleichzeitig wollen wir auch Bewusstseinsbildung bei den Kindern und jungen Menschen der Region betreiben – Bewusstsein für Regionalität! Daher engagieren wir uns hier in den Projekten "Region macht Schule" und "ARGE sHoiz" aber auch im Jugendbeteiligungsprojekt "Ronja".

Verstärkt werden auch Kleinprojekte von Leader unterstützt - wie kam es dazu?

Die Kleinprojekte mit Gesamtkosten von 2.000 bis 5.700 Euro sind meiner Meinung nach eine sehr interessante und wichtige Projektschiene. Damit haben wir bisher sieben Vorhaben im gemeinnützigen Bereich unterstützt. Kleinprojekte sind mit einigen Vereinfachungen in der Abrechnung und Beantragung verbunden und eignen sich gut für Vorhaben im Jugendbereich aber auch für gemeinnützige Vorhaben die zumindest in einem Teil der Region wirken.

Wie ist das bisherige Feedback auf die neuen Leader-Kurzfilme?

Die Leader Sauwald-Pramtal Filme sind sehr gut angekommen, wir haben bisher über 25.000 Zugriffe auf Facebook. Die Filme wurden drei Wochen auf einem regionalen Fernsehsender ausgestrahlt und waren anschließend zwei Wochen in ganz Niederbayern zu sehen, damit auch unsere Nachbarn wissen, was wir können. Die Filme sind sehr professionell und authentisch gestaltet und sollen einfach und anhand von konkreten, echten Projekten zeigen, was Leader kann. Die Filme wurden nach der Weltpremiere bei der Generalversammlung in Schardenberg auch an alle Gemeinden geschickt, um sie dort auf den Websites einzubinden bzw. bei Gemeinderats-Sitzungen zeigen zu können. Natürlich sind alle Filme auf unserer Website, unserer Facebook-Seite und auf Youtube zu finden.

Schneiderbauer Gewürze mit allen Sinnen erleben

Ein Leader-Projekt, das nachhaltigen Mehrwert für die Region Sauwald-Pramtal bringen soll, ist das Gewürzkino Schneiderbauer. In Lambrechten ist am Betrieb der Familie ein innovativer Erlebnisraum entstanden, der eine weitere Professionalisierung des Exkursionsbetriebes ermöglicht.

Das Gewürzkino ist im alten Stallgewölbe integriert und ein Erlebnis mit allen Sinnen – vor allem Riechen durch Duftzerstäubung – und eine Darstellung der Gewürzpflanzen in Schaukästen sowie eine multimediale Erlebniswelt in der das Handwerk im Vordergrund steht. Dabei wird dem Besucher der spannende Weg vom Anbau bis zur Ernte und Verarbeitung der Gewürzpflanzen vermittelt. Dafür wurde ein Film produziert sowie eine Fotodokumentation erstellt. Zudem gibt es Schaukästen, spezielle Lichteffekte und Sitzgelegenheiten, um den Gästen ein besonderes Erlebnis bieten zu können.

Ein zusätzlicher Aspekt ist die Bewusstseinsbildung für die nachhaltige Nutzung regionaler Ressourcen und die Bedeutung des traditionellen Handwerks. Die Familie Schneiderbauer möchte die Besucher dahingehend sensibilisieren, dass österreichische Produkte nicht nur besser schmecken, sondern vor allem auch einen wertvollen Beitrag für die Wirtschaft darstellen.

Diese neue Attraktion soll Einheimische gleichermaßen wie Urlauber faszinieren. Außerdem soll das Gewürzkino im Innviertel auch ein Anziehungspunkt für Schulklassen und Experten aus der Lebensmittelverarbeitung werden.

