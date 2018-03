Regionale Kleinbetriebe: Chance für die Innenstadt?

RIED. Rieder Initiative ist auf der Suche nach Interessenten.

Die bunte Rieder Innenstadt soll weiter mit (Geschäfts-)Leben erfüllt werden. Bild: rokl

Die Bestrebungen, noch mehr Betriebe in leerstehende Rieder Innenstadthäuser zu holen, gehen weiter. Eine engagierte Gruppe von Riedern möchte nun ein Zentrum für regionale Kleinbetriebe, innovative Jungunternehmer und kreative Kunstschaffende im Herzen von Ried schaffen. Zu leistbaren Preisen und mit Unterstützung des Regionalmanagement OÖ und des Stadtmarketing Ried.

In der Stadt arbeiten und leben, leere Räume kreativ beleben, nachhaltig und miteinander in der Region aktiv sein – mit dieser Grundidee hat ein Dutzend Personen mit unterschiedlichsten beruflichen Hintergründen eine Initiative gestartet, Flächen ab 50 Quadratmetern zu leistbaren Konditionen ab einer Nettomiete von vier Euro pro Monat in der Rieder Innenstadt zur Verfügung zu stellen.

"Initiativen brauchen Raum und ein Dach über dem Kopf", sagen die Initiatoren unisono. Daher wurde Ausschau gehalten nach verfügbaren Flächen, wo das neue Zentrum verwirklicht werden kann. Zudem konnten bereits einige Investoren begeistert werden, finanziell mitzuhelfen, den wertvollen Kern unserer Stadt sichtbar und nutzbar zu machen.

Das Angebot richtet sich an Betreiber und Unternehmer, die Wert auf Nachhaltigkeit, Regionalität und Fairness legen. Auch Menschen, die den Schritt in die Selbständigkeit bzw. die Gründung eines Unternehmens wagen, sollen davon profitieren.

Weitere Eröffnungen stehen an

"Die Palette möglicher Mieter reicht vom kleinen Handwerksbetrieb über den Einzelhandel, Dienstleister und Gastronomie bis zu Präsentationsflächen für Kunst, Kunsthandwerk", sagen die Initiatoren. Flächen sollen temporär mietbar sein, dazu werden Co-Working-Spaces ermöglicht und Ateliers und Büroflächen zur Miete angeboten.

Für die Initiatoren ist wichtig, dass Gestaltung und Qualität im Haus stimmen: "Unsere Besucher sollen sich wohlfühlen und einen unverwechselbaren Stil vorfinden, der einzigartig im weiten Umkreis ist, so dass sie gerne wiederkommen. Das Projekt wird etwas Besonderes für das Innviertel", sagen die Beteiligten mit dem Ausdruck der Überzeugung.

Unabhängig davon werden in nächster Zeit einige Geschäfte in der Innenstadt eröffnet. Am Donnerstag, 15. März, eröffnet am Stelzhamerplatz das Modegeschäft "Lagom". Bei StadtUp-Preisträger "Körperraum" (Trainingsstudio für Bewegung und Haltung) in der Wohlmayrgasse gibt es am Samstag, 17. März, von 10-16 Uhr einen Tag der offenen Tür.

Die Initiatoren

Die Initiatoren sind: Xaver Diermayr (Landwirt, Investment-Experte), Georg Emprechtinger (GF TEAM7), Eveline und Max Gramberger (Pädagogen), Herbert Gumpinger (Leiter VKB i.R.), Christian Kaiser (Unternehmensberater), Tobias Plettenbacher (Sozialer Unternehmer WIR GEMEINSAM), Otto Urbanek (Organisationsentwickler), Karl Weilhartner (Immobilientreuhänder & Unternehmensberater), Robert Bernard.

Infos für Mietinteressenten und Investoren: Olga Fedik, ARGE Stadtmarketing Ried, 0660 137 9060, fedik@cima.co.at

