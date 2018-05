Rauchenecker in USA auf Platz drei

PETERSKIRCHEN. Nach fünf absolvierten Rennen in der amerikanischen Motorrad-Offroad-Rennserie GNCC Serie liegt der aus Peterskirchen stammende Pascal Rauchenecker trotz gebrochenem Finger auf der dritten Gesamtposition.

Pfeilschneller Innviertler Bild: privat

Für den 25-Jährigen ging es zuerst im vierten Durchgang in North Carolina zur Sache, wo er trotz der dort im Rennen erlittenen Verletzung Rang drei erkämpfte. Der Innviertler reiste in seine Heimat zurück und wurde im Krankenhaus in Linz am Finger operiert.

Nach der erfolgreichen Operation ging es für Pascal nach South Carolina zur fünften Runde. Kurz nach dem Start kam er zu Sturz und musste das Rennen vom letzten Rang wiederaufnehmen und konnte sich am Ende mit dem neunten Tagesrang wichtige Meisterschaftspunkte sichern. In der Gesamtwertung liegt Rauchenecker mit 100 Punkten auf dem dritten Gesamtrang in der X2 Pro Klasse.

