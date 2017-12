Ranshofner U13 behält die weiße Weste

INNVIERTEL. Fußball: Schützlinge von Gerhard Steinhögl und Andreas Buchner gaben keinen Punkt ab.

Die starke U13-Mannschaft des ATSV Ranshofen beendete die Meisterschaft auf dem ersten Platz. Bild: lola

Die Altersklasse U13 wird im Innviertel in drei verschiedenen Kategorien durchgeführt. Auf dem Großfeld der Gruppe A waren die jungen Kicker des ATSV Ranshofen eine Klasse für sich. In der Gruppe B dominierte die SV Guntamatic Ried und auf dem Kleinfeld waren die Nachwuchskicker aus Ort im Innkreis eine "Bank".

Während der gesamten Meisterschaft gab der ATSV Ranshofen auf dem Großfeld der Gruppe A keinen einzigen Punkt ab. Die Schützlinge von Gerhard Steinhögl und Andreas Buchner feierten gegen Polling und Geinberg hohe Siege und trafen in diesen beiden Spielen insgesamt 18 Mal ins Schwarze. Kein Wunder also, dass ein Ranshofner Duo auch die Torschützenliste anführt. Niclas Achleitner erzielte in der abgelaufenen Saison 27 Tore, sein Vereins- und Namenskollege Lucas Achleitner erzielte 20 Treffer. Auch das Torverhältnis von 82:7 nach neun gespielten Runden unterstreicht die Dominanz des ATSV. Die weiteren "Podestplätze" in der Klasse U13 Großfeld A gingen an die Spielgemeinschaft Ostermiething/ St. Pantaleon/St. Radegund und Eggelsberg/Moosdorf.

Nicht minder erfolgreich war in der Gruppe B (Großfeld) die SV Guntamatic Ried. Der Nachwuchs des ehemaligen Bundesligisten feierte in zehn Spielen zehn Siege, holte damit das Punktemaximum von 30 Zählern und brachte es dabei auf das eindrucksvolle Torverhältnis von 103:7. Beim fulminanten Siegeszug der Rieder kamen einige Konkurrenten ordentlich unter die Räder. Der ATSV Riedau, der in der Endabrechnung den zweiten Tabellenplatz belegte, kassierte gegen die SV Ried gleich zwölf Gegentreffer und gegen die Spielgemeinschaft St. Marienkirchen/Eggerding feierten die Schützlinge von Fonai Balazs und Halilovic Seid einen 14:0-Kantersieg. Diese Treffsicherheit schlug sich auch in der Torschützenliste, die von zwei Ried-Spielern angeführt wird, nieder: Marco Brandt erzielte 23 Tore, sein Teamkollege Emil Purkovic traf 18 Mal ins Schwarze.

Nur eine Niederlage

In der Kleinfeld-Meisterschaft waren die Talente des TSV Ort im Innkreis nicht zu bezwingen. Nur eine Mannschaft schaffte es in dieser Saison, dem TSV eine Niederlage zuzufügen – die Spielgemeinschaft Neukirchen an der Enknach/Handenberg (1:3). Dennoch holten sich die Orter (betreut von Christian Schrattenecker und Hans Jürgen Donninger) mit einem Vorsprung von acht Punkten den Titel. Die Wertung der besten Torschützen entschied mit Edison Krasniqi (23 Treffer) ebenfalls ein Spieler des TSV Ort für sich. Dahinter landeten Mathias Beinhundner (SPG Neukirchen/Handenberg, 14), Raphael Fischer (St. Martin/I., 13) und Maximilian Wintersteiger (Ort/I., 13) auf den Plätzen zwei bis vier.

In der Tabelle landeten die Spielgemeinschaft Neukirchen/Handenberg und die Union St. Martin/I. mit jeweils 19 Punkten auf den Rängen zwei und drei.

