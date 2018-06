Raaber Fußballer machten sich die Hände schmutzig für ihren Verein

RAAB. Sowohl Rasen als auch Clubheim erstrahlen nach zweijähriger Bauzeit in neuem Glanz.

Die Sektion Fußball der Raaber Sportunion feiert die Fertigstellung des sanierten Clubheimes mit einem Drei-Tages-Fest. Bild: (Gemeinde)

Nicht nur jede Menge Geld, sondern vor allem auch ganz viel Herzblut und Manneskraft steckt in den neuen Sportanlagen in der Gemeinde Raab. Mit vereinten Kräften wurden Gebäude und Plätze saniert. Nicht nur die Fußballspieler freuen sich über eine moderne Anlage, sondern auch Tennisspieler haben nun beste Bedingungen.

Nach mehrjähriger Planung konnten der Neubau der Umkleidekabinen, die Errichtung einer Tribünenüberdachung und die Sanierung des Clubgebäudes im Jahr 2015 in Angriff genommen werden. Die alten Kabinen wurden abgerissen, es erfolgte ein Zubau und das Clubheim wurde renoviert. Nach gut zwei Jahren kann sich die Sektion Fußball nun über die Fertigstellung freuen.

Dass das nicht von alleine passierte, zeigt die Tatsache, dass zirka 5.000 freiwillige Arbeitsstunden von den aktiven Fußballern und Mitgliedern der Union geleistet wurden. Nur so war es möglich, dieses Vorhaben in dieser Zeit fertigstellen zu können. Besonders stolz ist die Union Raab auf die Tatsache, dass die geplante Investitionssumme von 520.000 Euro eingehalten werden konnte. Ein Großteil dieser Summe wurde durch verschiedene Förderungen aufgebracht, aber auch die Sektion Fußball hat rund 75.000 Euro beigesteuert. Beim großen Eröffnungswochenende, das von Freitag, 29. Juni bis Sonntag, 1. Juli stattfindet, werden verschiedene Highlights geboten.

Neue Tennisplätze allzeit bereit

Nachdem die Tennisplätze in Raab im Juni 2016 zwei Mal hintereinander total überschwemmt und stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, stand der Verein vor der Herausforderung, ein ordentliches Sanierungskonzept auf die Beine zu stellen. Als Alternative zum bisherigen Sandbelag entschied sich der Verein für einen pflegeleichteren Allwetterbelag. Mit dieser zukunftsorientierten Lösung kann die Freiluftsaison um zwei bis drei Monate verlängert, gleichzeitig kann bei den Platzpflegekosten kräftig eingespart werden. Die Fertigstellung muss entsprechend gefeiert werden. Der Tennisverein veranstaltet daher am 21. Juli, ab 13 Uhr, ein Eröffnungsturnier mit Spielern aus den umliegenden Vereinen.

Eröffnung Sportzentrum: Freitag, 29. Juni, 18 Uhr Heimspiel Union Raab gegen den SV Poxdorf; Samstag, 17 Uhr: Eröffnungsspiel SV Ried gegen NK Inter Zapresic (KRO), "Grand Opening" Fest ab 21 Uhr; Sonntag: Festzug vom Ortszentrum zum Sportplatz um 8.30 Uhr, anschließend Feldmesse.

