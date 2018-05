Premiere: Rieder Tennisdamen schlagen erstmals in der 1. Bundesliga auf

RIED. Am Donnerstag absolvieren die Damen des UTC Fischer Ried ihr erstes Spiel in Graz.

Die Meistermannschaft von 2017 wird durch einige Spielerinnen für die 1. Bundesliga verstärkt. Bild: Franz Kaufmann

Die Vorfreude bei den Damen des UTC Fischer Ried 1 steigt von Tag zu Tag. Am Donnerstag, 10. Mai, debütieren die Tennisspielerinnen nach dem überraschenden Aufstieg 2017 in der 1. Bundesliga.

Gegner in der ersten Runde ist der Grazer Parkclub. Eine enorm schwere Aufgabe, wie in den meisten Begegnungen werden die UTC Ried-Damen als Außenseiter in die Begegnung gehen. "Wir sind realistisch und wissen, dass die Saison sehr hart für uns wird und wir um jeden Punkt hart kämpfen müssen, um den Klassenerhalt zu schaffen", sagt Stefanie Baumgartner, die seit mehreren Jahren für die Rieder aufschlägt.

Laut Mannschaftsführerin Johanna Reiter habe sich die Mannschaft über den Winter gut vorbereitet. Das erste Heimspiel bestreitet der UTC Ried am Samstag, 19. Mai. "Die Zuschauer dürfen sich auf spannende Spiele und Tennis auf einem sehr guten Niveau, das sonst in unserer Region nicht geboten wird, freuen", betont Johanna Reiter.

Mannschaft verstärkt

Dem Zufall will man in Ried nichts überlassen. Sportwart Florian Reiter hat mehrere Spielerinnen für die Bundesliga verpflichtet. "Allerdings werden die Spielerinnen, die den Aufstieg fixiert haben, weiterhin den Stamm der Mannschaft bilden. Wir haben uns mit drei jungen Profispielerinnen für die vorderen Positionen besetzt", betont Reiter. So könnten beispielsweise Anastasia Zarycka aus Tschechien, Weltranglistenranking 301, oder Andreea Rosca aus Rumänien (WTA-Ranking 379) im einen oder anderen Spiel zum Einsatz kommen. Ob, und wann die Profis antreten könnten, hänge von der individuellen Turnierplanung ab, so Reiter.

Für den Sportwart gibt es nur ein Ziel – den Klassenerhalt zu schaffen. "Alles andere wäre in einer Liga mit zwei Profimannschaften völlig utopisch, aber ich schätze, dass wir gute Chancen haben, unser Ziel zu erreichen. Die Spielerinnen haben in einigen Vorbereitungsturnieren gezeigt, dass sie gut in Form sind." Der Aufstieg sei zwar unerwartet gewesen, aber umso motivierter gehe man die Herausforderung Bundesliga an, so Florian Reiter im OÖN-Gespräch.

Groß ist die Vorfreude bei den sportlichen Verantwortlichen und den Spielerinnen bereits auf das Oberösterreich-Derby gegen das Kornspitz Team OÖ aus Steyr am Samstag, den 26. Mai. "Neben Österreichs derzeitiger Nummer eins, Barbara Haas, sind auch weitere Spielerinnen des FED-Cup-Teams in Steyr genannt. Die Zuschauer dürfen sich also auf hochklassiges Tennis freuen", so Mannschaftsführerin Johanna Reiter.

Auf die Frage, wie es der UTC Ried mit seinen zahlreichen Mannschaften geschafft habe, ein Budget für ein Bundesliga-Team aufzustellen, antwortet Reiter: "Wir haben mit Peter Hohla einen Obmann, der Tag und Nacht für unseren Verein unterwegs ist. Dazu kommen unsere Sponsoren, die uns seit Jahren die Treue halten und neue Gönner des Clubs." Den sportlichen Erfolg bezeichnet Reiter als "Triebfeder", um Sponsoren gewinnen zu können.

