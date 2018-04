"Populismus für Anfänger": Referent zeigt Methoden des Stimmenfangs auf

SCHÄRDING. Universitätsprofessor Walter Ötsch gibt in der AK Schärding Einblicke.

Professor Walter Ötsch Bild: Feller

Da auch in Österreich der Zuspruch zu rechtspopulistischen Parteien seit vielen Jahren steigt, hat der Verein österreichischer gewerkschaftlicher Bildung (VÖGB) eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, die durch die Bezirke tourt. Am Dienstag, 24. April, wird in Schärding Station gemacht.

An diesem Tag referiert um 19 Uhr Universitätsprofessor Walter Ötsch in der Arbeiterkammer Schärding zum Thema "Populismus für Anfänger". Der Vortragende gibt einen Einblick, wie Populisten in Österreich heutzutage agieren und mit welchen Methoden sie auf Stimmenfang gehen, so die Ankündigung.

Ötsch zeigt Fallen auf, in die bei Diskussionen mit Populisten häufig getappt wird, und er stellt Taktiken und Hilfsmittel für den täglichen Gebrauch her. Außerdem zeigt der Universitätsprofessor auf, wie ein friedliches Zusammenleben gelingen kann und sich gemeinsame Werte finden lassen.

Der Eintritt zu der öffentlichen Veranstaltung ist frei, allerdings wird um Anmeldung unter schaerding@oegb.at oder unter Telefon 07712/2667 gebeten. (ho)

