Politik im Computerspiel und Fotos mit Geschichte

"Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft", Ernst Haas, 1949. Bild:

BRAUNAU. Vordergründig gehe es um Zombies, um die Bedrohung der Zivilisation und Rettung der Welt. Doch verborgen werde in der Bilder- und Erlebniswelt vieler digitaler Spiele auch Politisches transportiert, führte Eugen Pfister von der Universität Wien in seinem Vortrag bei den Zeitgeschichte-Tagen aus. "Im Ernstfall funktioniert die westliche Demokratie nicht, ein faschistoider, totalitärer Staat oder das archaische Recht des Stärkeren werden in vielen digitalen Spielen als Lösung aufgezeigt", machte Pfister auf unterbewusst Wirkendes aufmerksam und mahnte, die Bild-Wirkung dieser neuen Massenmedien nicht zu unterschätzen.

Mit Texten umzugehen, seien die Studierenden gewohnt, wichtig sei aber auch, Bilder richtig lesen zu können", erklärte Klaudija Sabo, ebenfalls Uni Wien, ihren Forschungsschwerpunkt "Visual History". Der Fotohistoriker Anton Holzer zeigte den Besuchern der Braunauer Zeitgeschichte-Tage Bilder, die Geschichte gemacht haben, und analysierte deren Aussage, Absicht, Geschichte und Gestaltungsmerkmale. Zum Beispiel mit dem Bild "Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft", das Ernst Haas 1949 aufgenommen hat: "Was sehen wir? Eine Frau mit fragendem, verzweifeltem Blick hält eine Fotografie eines jungen Soldaten in Wehrmachtsuniform in die Höhe. Vielleicht handelt es sich um ihren Sohn. Ein Mann im Vordergrund lächelt und geht an ihr vorbei. Er ist ein Kriegsheimkehrer, der soeben am Wiener Ostbahnhof aus dem Zug gestiegen ist." Auf die genaue Beschreibung lässt Holzer die Frage nach der besonderen Bedeutung des Fotos folgen. Es sei zur Ikone geworden, weil es ein komplexes Ganzes in einer Art Urszene auf den Punkt bringe.

Es geht um das Erbe der NS-Zeit. "Das Foto von Ernst Haas fügt sich passgenau in das Programm des Kalten Kriegs ein. Die Soldaten kehren heim aus der kommunistischen Welt. Sie werden hier wieder aufgenommen. Niemand fragt mehr, warum sie im Krieg waren, für wen sie gekämpft haben. Die Szene passt in das gängige Selbstbild Österreichs nach dem Krieg, erläuterte Holzer anhand dieses Fotos, das in auflagenstarken deutschen und amerikanischen Zeitungen gedruckt wurde.

Buchhinweis "Fotografie in Österreich", Geschichte, Entwicklungen, Protagonisten, 1890 - 1955, Anton Holzer, Metroverlag, 2013

