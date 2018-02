Pokal ging zum ersten Mal an die bayerischen Gäste

MATTIGHOFEN. Fußball: Wacker Burghausen holte erstmals den Gesamtsieg beim Mattighofner Junior Hallencup.

Mattighofen (grün) belegte in der Gesamtwertung den dritten Platz. Bild: lola

Da für das Futsal-Turnier nur wenige Anmeldungen eingetroffen waren, sagten die Veranstalter des ATSV Mattighofen diesen Bewerb ab. "Diese Art des Turniers, bei dem das Feld nicht von einer Bande, sondern von Linien begrenzt wird, ist bei den Nachwuchs-Mannschaften scheinbar nicht beliebt", erklären die Veranstalter. Damit war es den U6-Knirpsen vorbehalten, den Schlusspunkt beim 15. Internationalen Mattighofner Junior Hallencup zu setzen. Der Sieg bei diesem letzten Bewerb ging heuer an die Talente des LASK. Die Linzer entschieden alle Spiele souverän für sich und hatten am Ende nur einen Gegentreffer zu verzeichnen. Den kassierten die Nachwuchskicker des LASK gegen den SAK Salzburg. In diesem Spiel mussten sich die Linzer mit einem "mageren" 2:1-Sieg begnügen.

Der Blick auf die Gesamtwertung zeigt, dass Wacker Burghausen in sechs von insgesamt elf Bewerben am Start war. Dabei feierten die Talente des bayerischen Vereins fünf Siege und holten darüber hinaus einen zweiten Platz. Auch der SAK Salzburg war mit neun Mannschaften im Einsatz. Drei zweite Plätze reichten allerdings nicht aus, um den Burghausnern den Gesamtsieg streitig zu machen. Am Ende hatten sie vier Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz.

Über eine tolle Bilanz durften sich auch die Organisatoren des ATSV Promotech Mattighofen freuen. Die Innviertler konnten in der Endabrechnung über den dritten Platz jubeln. In Summe waren beim diesjährigen Internationalen Mattighofner Junior Hallencup 67 Vereine zu Gast. Beim Seniorenturnier setzte der Gesamtsieger aus Burghausen noch eins drauf. Man blieb ohne Punktverlust und verwies Feldkirchen auf den zweiten Platz.

Endstand 15. Internationaler Junior Hallencup des ATSV Promotech Mattighofen: 1. SV Wacker Burghausen (58 Punkte), 2. SAK 1914 Salzburg (54), 3. ATSV Mattighofen (36), 4. Fußballschule OÖ (22), 5. LASK Fohlen (20), 9. USK Obertrum, 12. USV Neuhofen, 13. LAZ Sichtungskader SV Ried. U6-Turnier: 1. LASK Fohlen, 2. SAK 1914 Salzburg, 3. SPG Stadl-Paura/RW Lambach, 4. ATSV Mattighofen II, 5. Union Feldkirchen. Seniorenturnier: 1. SV Wacker Burghausen, 2. U. Feldkirchen, 3. USV Eggelsberg, 4. UFC St. Johann/W., 5. U. Burgkirchen.

