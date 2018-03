Pilzbefall: Die Esche ist vom Aussterben bedroht

BEZIRK RIED, INNVIERTEL. Bäume können sogar von alleine umfallen – Auch im Innviertel mussten schon viele Bäume entfernt werden.

Gefällte Bäume soweit das Auge reicht. Auch entlang des Gurtenbaches wurden große Bestände geschlägert. Bild: Furtner

Die Esche, Österreichs zweithäufigster Laubbaum, ist dem Tode geweiht. Ein aus Asien eingeschleppter Pilz hat sich im gesamten Bundesgebiet verbreitet und lässt die Bäume reihenweise umkippen. Das kann völlig ohne Vorwarnung und sogar bei Windstille passieren.

Das Eschensterben ist erstmals im Jahr 1992 in Polen aufgetreten. Von dort aus hat es sich großflächig über ganz Europa ausgebreitet. Bereits 2005 gab es den ersten Fall in Österreich. "Die Pilzkrankheit ist mit Holzimporten eingeschleppt worden. Die neuen Triebe sterben ab. Und wenn die Esche erst einmal geschädigt ist, kommen noch Sekundärschädlinge wie der Eschensplindkäfer ins Spiel", sagt Forstberater Stephan Rechberger von der Bezirksbauernkammer Ried/Schärding.

Waldbesitzer sollten momentan ein wachsames Auge auf ihren Eschenbestand haben: Vor allem entlang von öffentlichen Wegen ist die Gefahr groß, dass Spaziergeher, Radfahrer usw. von umfallenden Bäumen verletzt werden könnten. Für eventuelle Unfälle ist der Waldbesitzer haftbar. "In einigen anderen Bundesländern mussten schon großflächig Gebiete abgesperrt werden. Bei uns im Innviertel ist das aber noch kein Thema", sagt Stephan Rechberger.

Die Schäden für die Bauern sind enorm, weil viele Bäume gefällt werden müssen, bevor sie überhaupt eine gut vermarktbare Größe erreicht haben. Auch weist das Holz der erkrankten Bäume Verfärbungen auf, die den Preis nach unten drücken.

"Eschenholz ist geeignet für Fußböden, Furniere und eine gesuchte Holzart für die Industrie. Momentan fallen auf dem Markt große Mengen Eschenholz an, das macht sich natürlich beim Preis bemerkbar, der ist momentan im Keller . Jeder Waldbesitzer ist angehalten, kranke Bäume sofort zu entfernen", so Stephan Rechberger. Im Innviertel kommen Eschen vor allem in den Innauen und auch entlang von Gewässern häufig vor.

"Momentan raten wir niemanden, neue Eschen zu setzen, die werden hundertprozentig kaputt. Auch Eschen aus Baumschulen sterben relativ schnell ab, sie sind nach einigen Jahren dem Tod geweiht. Man müsste das ganze Laub immer wegrechen, um die Vermehrung zu unterbinden und großflächig spritzen", aber das will eigentlich niemand.

Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es allerdings noch. "Es gibt Bäume, die gegen den Befall scheinbar immun sind. Waldbesitzer werden ersucht Bäume zu melden, die in einem kranken Waldbestand noch gesund sind", hofft der Forstberater auf viele noch gesunde Bäume.

Die Bäume werden angeschaut, die Samen geerntet und künstlich nachgezüchtet. Dann über einige Jahre infiziert, um zu testen, ob sie auch wirklich resistent sind. Da läuft ein Versuchsprogramm am Bundesforschungszentrum für Waldgenetik in Wien.

Werden resistente Bäume gefunden, könne das langfristig die Rettung für diese Baumart bedeuten.

Eschensterben

Die Bäume werden durch den Pilz Hymenoscyphus pseudoalbidus in ihrer Entwicklung beeinträchtigt.

Der Verursacher, auch „Falsches Weißes Stengelbecherchen“ genannt, hat sich mittlerweile in 22 Ländern Europas etabliert und ist auch in Österreich flächendeckend anzutreffen.

Die Symptome sind Welkerscheinungen, Rindenverfärbungen, Blattflecken, eine Änderung der Verzweigungsstruktur der Kronen sowie Holzverfärbungen im Querschnitt des Triebes. In Österreich macht die Esche rund acht Prozent des Baumbestandes aus.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.esche-in-not.at.

