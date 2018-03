Pilgersaison beginnt mit Sternpilgerwanderung

OBERNBERG. Am 28. März führen vier Routen nach Obernberg, wo ein gemeinsamer Gottesdienst stattfindet.

Traditionell wird die Pilgersaison mit der Karwoche eröffnet. Die Vereinigung Via Nova bietet am Mittwoch, 28. März, eine Stern-Pilgerwanderung nach Obernberg. Route 1 führt von St. Marienkirchen bei Schärding über 17 Kilometer, Infos unter Tel. 0664/7670135. Route 2 startet in Mühlheim, rund zwölf Kilometer, Infos unter Tel. 0664/5124785. Route 3 startet in Geinberg, zwölf Kilometer, Infos unter Tel. 0699/11730909. Route 4 beginnt in Rotthalmünster, Infos unter Tel. 0049/8503/924692.

