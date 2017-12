Philharmonisch begleitet ins neue Jahr

RIED. Die neue Konzertreihe PhilharmonieInnRied gestaltet das Neujahrskonzert.

Dirigent Tobias Wögerer Bild: R. Winkler

Dirigent Tobias Wögerer hat schon zwei Mal das Neujahrskonzert in Ried dirigiert – damals mit dem Innviertler Symphonieorchester. Nach dessen Auflösung wird Wögerer am Neujahrstag in Ried erneut am Dirigentenpult stehen. Diesmal dirigiert er das Sinfonieorchester Modus 21 aus Wien.

Mit dem Neujahrskonzert wird die neue Konzertreihe PhilharmonieInnRied gestartet. Modus 21 ist quasi das neue Haus- und Hoforchester der neuen Konzertreihe, die es versteht, klassisch österreichischen Neujahrsklang zu bieten, aber auch Neuem gegenüber aufgeschlossen aufzutreten.

Organisatoren der neuen Reihe sind Gisela und Martin Burgstaller, sie möchten damit „Nahversorger für klassische Musik“ sein, wie beide betonen. Auch beim Eröffnungskonzert ist der Stil klar erkennbar: „Es gibt Dinge, die ihren Platz seit vielen Jahrzehnten berechtigterweise haben. Auch wenn ich Neuem gegenüber aufgeschlossen bin, finde ich doch, dass zu einem 1. Jänner ein Neujahrskonzert mit Wiener U-Musik gehört“, sagt Martin Burgstaller. Das Konzert werde „so zu Ende gehen, wie ein traditionelles Neujahrskonzert zu Ende zu gehen hat“.

Karten für das Neujahrskonzert am 1. Jänner um 15 Uhr in der Rieder Jahnturnhalle sind auf www.oeticket.com, bei allen Raiffeisenbanken, unter www.philharmonieInnRied.at und telefonisch unter 0676 / 7891131 erhältlich.

