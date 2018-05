Pfui: Was die Straßenmeisterei alles an Müll findet

Urin in Flaschen, Kot im Plastiksackerl, Einwegrasierer – wer erwischt wird, der muss tief in die Tasche greifen.

Vom Wegräumen hielten die Feiernden in Wildenau nicht viel. Ein Bild, das man in anderen Orten leider auch oft sieht... Bild: privat

Wenn Straßenmeister Walter Reich anfängt zu erzählen, was sein Team am Straßenrand – regelmäßig wohl bemerkt – so alles findet, lässt sich der Ekel schwer verstecken. "Sehr extrem ist es in Grenznähe zu Simbach, wo der Lkw-Rastplatz und die Tankstelle sind", sagt er. Sein Team hat das Nachsehen und muss den Straßenrand, unter anderem eben an der B 148, sauber halten. Handschuhe sind Pflicht, denn nicht nur leere Dosen, Flaschen, Sackerl und Verpackungen, sondern auch teilweise volle werden gefunden. Mit Exkrementen und Harn. Doch nicht nur die Notdurft wird im Lkw verrichtet, auch die Hygiene. Oft werden Einwegrasierer weggeschmissen. An mangelnden Eimern und Toiletten könne es nicht liegen, sagt Walter Reich, eher an Zeitdruck der Fahrer.

Weggeschmissen werden nicht nur vereinzelt Sachen, sondern sogar Hausmüll. "Wir finden hin und wieder wirklich volle Plastiksackerl, einmal war ein Brief drin, wo der Name drauf stand, das haben wir zur Anzeige gebracht", erzählt er. Weitere Maßnahmen gegen die rücksichtslosen Umweltverschmutzer seien schwer zu setzen.

Ein Problem, dass auch Bürgemeister Franz Weinberger (VP) aus Altheim kennt. Auch in seiner Stadt kommt es vor allem in der Mühlheimer- und Badstraße immer wieder zu Entsorgung von Müll, der da nichts zu suchen hat. "Wir haben ein Altstoffsammelzentrum in Altheim, der Weg ist also nicht weit", sagt er. Was den Bürgermeister ebenfalls ärgert, ist der hinterlassene Müll im Bereich des Schulzentrums, wo sich Kinder und Jugendliche gerne treffen. "Wenn ich mir etwas zum Essen oder Trinken mitnehme, dann kann ich es doch auch in die dafür vorgesehenen Eimer wegschmeißen, auch wenn die dann fünf bis zehn Meter weiter weg sind", sagt Weinberger und appelliert an alle, die Umwelt sauber zu halten. Nur das kann Walter Reich auch tun. Appellieren und auf Vernunft hoffen. Gerichtet auch an jene, die überschüssige Nahrungsmittel einfach am Straßenrand entsorgen. "Wir finden manchmal jede Menge altes Brot und ähnliche, wahrscheinlich übrig gebliebene Verköstigungen. Ich gehe davon aus, dass oft nach größeren Veranstaltungen so entsorgt wird", erzählt er.

Mindestens 450 Euro Strafe

Wer erwischt wird, dem drohen horrende Strafen, wie Raimund Schwarzmayr von der Bezirkshauptmannschaft bestätigt. Bei nicht gefährlichem Abfall, dazu zählen Hausmüll, Papier, Gläser, Flaschen etc., liegt der Strafrahmen bei 450 bis 8400 Euro. "450 Euro mussten schon Leute bezahlen, die das McDonalds-Sackerl aus dem Fenster geworfen haben", sagt er, um zu verdeutlichen, dass es die Bezirkshauptmannschaft ernst meint. Verständnis habe er für diese Art der Müllentledigung keines. Wer gefährlichen Abfall illegal entsorgt, darunter zum Beispiel Kühlschränke, Benzinkanister etc, der muss sogar mit einer Strafe von 850 bis 41.200 Euro rechnen.

Wenn jemand eine illegale Müllentsorgung beobachtet, soll er den genauen Tatort (Straßenkilometer), den Tatzeitpunkt und das Kennzeichen notieren. "Es hilft auch, wenn beobachtet wurde, ob der Fahrer oder Beifahrer den Müll entsorgt hat, oder ob es eine Frau oder ein Mann war", heißt es aus dem Bezirkspolizeikommando.

Übrigens – auch die Jugendlichen, die ihre Dosen und Flaschen liegen lassen, müssen mit diesem hohen Strafrahmen rechnen, wenn sie erwischt werden.

