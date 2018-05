Pflegekräfte: "Wir benötigen sehr dringend gut ausgebildetes Personal"

INNVIERTEL. Situation in den Innviertler Pflegeheimen dürfte sich noch weiter zuspitzen.

Im Innviertel fehlen in den Heimen zahlreiche Pflegekräfte Bild: Wodicka

Bis 2025 werden in Oberösterreich laut Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP) rund 700 zusätzliche Pflegekräfte benötigt. Prekär ist die Situation auch im Innviertel, zumal es in Eggelsberg und Eberschwang zwei neu erbaute Pflegeheime gibt. Wie berichtet, gestaltet sich die Personalsuche schwierig.

Aus diesem Grund lud die Bezirkshauptfrau und Obfrau des Sozialhilfeverbandes Ried, Yvonne Weidenholzer, vor kurzem zu einem Netzwerktreffen, bei dem das Thema Pflegekräfte im Vordergrund stand. "Wir merken eindeutig, dass uns im Pflegebereich Fachkräfte fehlen. Das ist aber nicht nur im Bezirk Ried so", betonte Weidenholzer.

Das Jahresbudget des Sozialhilfeverbandes im Bezirk Ried beträgt derzeit 53,5 Millionen Euro, 17,6 Millionen Euro werden von den Gemeinden getragen, Tendenz steigend.

Im Pflegeheim Eberschwang werden, wie berichtet, am 23. Mai die ersten Bewohner ihre Zimmer beziehen. Insgesamt gibt es 84 Betten, vorerst können allerdings nur rund 20 Bewohner aufgenommen werden. "Wir wollen in Eberschwang in ein bis zwei Jahren den vollen Betrieb aufnehmen", betont Weidenholzer. Der Bedarf sei gegeben. "Wir brauchen die Heimplätze sehr dringend, dafür benötigen wir aber rasch gut ausgebildetes Personal, das uns derzeit noch fehlt", sagte Weidenholzer.

Die derzeit ausgezeichnete Situation am Arbeitsmarkt ist für die Pflegeheime eine zusätzliche Herausforderung. Grund: In Zeiten der Hochkonjunktur wagen weniger Personen einen Berufsumstieg. "Arbeit in der Pflege ist ein zukunftssicherer Beruf. Das muss noch mehr kommuniziert werden. Wir brauchen auch noch mehr Männer in diesem Bereich", sagte Sabine Steffan, Regionalleiterin des BFI Innviertel.

Bis vor fünf, sechs Jahren habe es pro Jahr im Bezirk Ried für die beiden zweijährigen Ausbildungskurse zur Fachsozialbetreuung Altenarbeit mehr als 100 Interessenten gegeben, die 20 Kursplätze zu besetzen sei kein Problem gewesen, außerdem habe es eine Warteliste gegeben. "Das hat sich geändert. Jetzt kommt es häufig vor, dass die Kurse nicht mehr voll besetzt werden können. "Sehr wichtig wäre, dass diese Ausbildung wieder mit einem Fachkräftestipendium gefördert wird", wünscht sich Steffan.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema