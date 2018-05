Pflege: Schulen ziehen an einem Strang

SCHÄRDING. Fachkräftemangel entgegenwirken: Gesundheits- und Krankenpflegeschule Schärding und Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschule Andorf sind ab sofort Partner.

Bild: gespag

Um einen Mangel an Pflegekräften zukünftig entgegenzuwirken, müssen jetzt die notwendigen Akzente gesetzt werden. Bereits heute ist die Nachfrage nach Fachkräften für Pflegeeinrichtungen am Arbeitsmarkt sehr hoch. Aufgrund der immer höher werdenden Lebenserwartung wird sich der Kampf um die besten Arbeitskräfte weiter verschärfen. Einen wichtigen Meilenstein in Sachen Ausbildung von Pflegekräften der Zukunft hat nun die Gesundheits- und Krankenpflegeschule Schärding mit der Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule Andorf gesetzt: Sie haben sich zu einer Schul-Partnerschaft zusammengeschlossen.

Für die Initiatoren der Partnerschaft, Christian Peinbauer, Direktor der Gesundheits- und Krankenpflegeschule (GuKPS) in Schärding/Rohrbach/Freistadt und Angelika Schwendinger, Direktorin der LWBFS Andorf steht fest: "Unsere beiden Schulen werden großteils von Auszubildenden aus dem Bezirk Schärding und den umgebenden Bezirken besucht. Hier ist es nur logisch, dass sich auch Schulen vernetzen, um so den Austausch und die Zusammenarbeit zu stärken." Die Partnerschaft solle einen kontinuierlichen, strukturierten Wissensaustausch – wie etwa über Zugangsvoraussetzungen einzelner Ausbildungen – fördern. Ebenso wollen sich die jeweiligen Bildungsberater vernetzen, um ihren Schülern adäquate Informationen in Bezug auf weiterführende Ausbildungen geben zu können. Die engen Beziehungen der Schulen zueinander sollen es den Auszubildenden bald einfacher machen, Schnuppertage zu absolvieren.

Gegenseitiges Kennenlernen

Im Zweig "Gesundheit und Soziale Berufe" der LWBFS wird allen Schülern die Vorbereitung auf Sozial- und Gesundheitsberufe angeboten. Dies ist eine fachlich fundierte Grundlage, die auf die nachfolgende Berufs- und Ausbildungswelt vorbereitet. "Ziel dieser Partnerschaft ist es, zu vermitteln, was nachgelagerte GuKPS von unseren Absolventen erwarten", erklärt Angelika Schwendinger.

"Berufsbilder der Gesundheits- und Krankenpflege sind aufgrund ihrer Komplexität und den spezifischen Anforderungen, die wir an unsere Auszubildenden stellen, schwer in Kürze zu vermitteln. Wir sind glücklich über die Möglichkeit, die unterschiedlichen Berufsbilder und Ausbildungen in unserer Partner-Schule tiefergehend vorzustellen. Zudem betrachten wir es als großen Vorteil, mögliche potenzielle Bewerber schon früh kennenzulernen – und sie uns. So kann jeder für sich gut einschätzen, ob eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege eine Option ist. Auch können Ausbildungsberatungen einzelner Interessenten gezielter vorgenommen werden", so Peinbauer.

Neben Exkursionen in die jeweiligen Partner-Schulen oder Demonstrationen bei Tagen der offenen Tür werden in den nächsten Monaten noch weitere mögliche Kooperationsfelder geprüft. Und selbstverständlich will man sich auch online vernetzen.

Info und Kontakt

Schulen für Gesundheits- und Krankenpflege Schärdingm Tel.: 05/ 055477-21801; www.gespag.at/bildung

Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschule Andorf, Tel.: 07766/3088; http://www.ooe-landwirtschaftsschulen.at/18_DEU_

HTML.htm

