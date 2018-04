Palm-Denkmal bekommt Fundament aus Beton

BRAUNAU. Gedenkort an zum Tode verurteilten Buchhändler.

Statue des Opfers von französischem Militärtribunal (1806) Bild: Stadtgemeinde

Der Bereich rund um das Bronzestandbild von Johann Philipp Palm im Braunauer Palmpark ist derzeit abgesperrt. Der Grund dafür sind Sanierungsarbeiten am Denkmal.

Unter anderem werden von Frost und Wurzeleinwüchsen verursachte Schäden repariert, außerdem erhält der Sockel anstelle des vorhandenen Ziegelunterbaus ein Betonfundament. Die Arbeiten laufen, so das Braunauer Stadtamt, unter restauratorischer Begleitung und im Einvernehmen mit dem Bundesdenkmal ab.

Palm-Stiftung unterstützt

Finanziell unterstützt werden die Arbeiten von der Palm-Stiftung mit Sitz im deutschen Schorndorf, dem Geburtsort Johann Philipp Palms. Bis Ende Mai soll die Restaurierung abgeschlossen sein und "das bekannte Braunauer Wahrzeichen wieder ungestört über den Palmpark wachen", wie es in einer Aussendung der Stadt heißt.

Der Nürnberger Buchhändler Johann Philipp Palm war im August 1806 wegen Verbreitung der gegen Kaiser Napoleon gerichteten Schmähschrift "Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung" verhaftet und in die von den Franzosen besetzte Stadt Braunau gebracht worden. Hier wurde er von einem französischen Militärtribunal zum Tode verurteilt und am 26. August 1806 erschossen.

Denkmal 1866 errichtet

Im Gedenken an ihn wurde 1866 das Denkmal errichtet – gegossen in der königlichen Erzgießerei Ferdinand Millers in München nach einem Entwurf des Münchner Bildhauers Konrad Knoll. In Braunau erinnern auch Straßenbenennungen an Johann Philipp Palm, der als Symbolfigur für Meinungs- und Pressefreiheit gilt. (ho)

