Ortskern wird vielfältig umgestaltet: Bräu ist neu, Netzwerkstatt geplant

MUNDERFING. Beim gut besuchten Bürgertag informierten sich die Munderfinger über die Vorhaben.

Sie informierten beim Bürgertag (von links): Amtsleiter Erwin Moser, Bürgermeister Martin Voggenberger (ÖVP), Oliver Wollboldt über die geplante Netzwerkstatt Innviertel, Katharina Forster über die mögliche Platzlandschaft und Christof Isopp über die Vorgangsweise in Sachen Schulcampus. Bild: OÖN-rasc

Ehrgeizige Projekte in verschiedenen Umsetzungsstufen wurden beim Bürgertag präsentiert. Zu den weitgehend abgeschlossenen gehören der Windpark, die Umfahrung und das Bräu. Amtsleiter und Energie-Munderfing-Geschäftsführer Erwin Moser berichtete, dass der Windpark-Ertrag den Prognosen entspricht und das sechste Windrad genehmigt wurde. Bürgermeister Martin Voggenberger kündigte an, dass der Erdwall entlang der Umfahrung erst im Herbst 2019 fertiggestellt werden kann, wenn die Grundzusammenlegung erfolgt ist.

"Der Seminarbetrieb läuft schon", sagt Moser zum Projekt Bräu. Das Gebäude wurde aufwändig umgebaut. "Ein Saal in dieser Größe – 170 Stühle sind möglich – hat uns bisher gefehlt", ergänzt er. Seminarräume, sieben Co-Working-Arbeitsplätze, fünf Wohnungen für KTM-Mitarbeiter und ein Gasthaus sind nun im ortsbildbestimmenden Gebäude untergebracht. Eröffnet wird es am 21. und 22. April, ein Wirt ist bereits gefunden.

Eine Werkstatt für alle

Der hochdeutschsprechende Oliver Wollboldt, der schon einige Jahre in Munderfing lebt, präsentierte das Projekt Netzwerkstatt Innviertel, das in der von der Gemeinde angekauften Tischlerei Maiburger untergebracht werden soll. Mit Tischlerei-, Schlosserei- und Lackiermaschinen wird es eingerichtet, es soll einen 3D-Drucker geben, auch Elektronikarbeitsplätze. "Jeder kann mitmachen", wirbt Wollboldt und verweist auf 40.000 Einwohner im Umkreis von 15 Minuten Anfahrtszeit. Ein Treffpunkt und Lernort soll die Netzwerkstatt werden, ein Marktplatz für Wissen und Fähigkeiten. Wer ein Fahrrad reparieren, ein Stück Holz abschleifen, ein Ersatzteil drucken, ein Computerproblem lösen will, könne die Geräte nutzen und die anderen Anwesenden einbeziehen.

Das international bekannte Modell "FabLab" steht Pate für das Projekt. "Neu ist, dass es im ländlichen Raum realisiert wird und ohne universitäre Begleitung", ergänzt Wollboldt. Finanziert wird die Netzwerkstatt Innviertel durch Leader (Ausstattung) , Mitgliedsbeiträge und Firmenaufträge. "Einen Verein haben wir schon gegründet", erklärt Wollboldt.

Das Glasfaser-Projekt, für das Erwin Moser von den OÖNachrichten zum Innviertler des Jahres ernannt wurde, sei im Plan, berichtete er. Ende 2019 soll es abgeschlossen sein, die neuartige Verlegungsmethode im Kanal wurde filmisch erklärt. Bundesweite Anfragen zu diesem gemeindeeigenen Internet-Ausbauprojekt für jedes Haus im Gemeindegebiet gibt es bereits mehrere.

Schulcampus und Wohnbau

Der neue Kindergarten könne am 29. Juni besichtigt werden, lud Bürgermeister Voggenberger ein. Das Gemeindeamt soll in mehreren Etappen saniert werden. Das Spar-Geschäft solle im Gewerbepark bleiben, für Wohnbau-Projekte gebe es im Ortskern derzeit keine Flächen, aber KTM habe die Kletzl-Gründe gekauft, um Wohnraum zu schaffen, informierte der Bürgermeister.

Einen bis 2037 vorausblickenden Verkehrsentwicklungsplan präsentierte Joachim Kleiner aus Wels. Die Braunauer Architektin Katharina Forster berichtete über die geplante Platzlandschaft an der Straße im Dorfkern. "Die Entscheidungsgrundlagen sind ausgearbeitet", legte Christof Isopp den Planungsstand für den Schulcampus Munderfing dar. Eine Übersiedlung der Volksschule und ein Ausbau am Standort Mittelschule sind angedacht. Den Best-of-Austria-Preis erhielt das Team Wunderkreisfilm mit Leonhard Moser, Martin Schalk, Gerald Emersberger und Martin Moser.

