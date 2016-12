Organist seit 60 Jahren

HOCHBURG-ACH. Ein Leben für die Musik: Hermann Geisberger.

Der Organist Hermann Geisberger bei seiner Geburtstagsfeier. Bild: privat

Schon im Alter von zehn Jahren spielte Hermann Geisberger aus Hochburg-Ach die "Deutsche Messe" im Gottesdienst. Das war vor 60 Jahren. Seither führt er mit Eifer diesen Dienst in der Pfarrkirche in Hochburg aus. Der langjährige Organist wurde dafür ausgezeichnet. Und es gab noch einen weiteren Grund zum Feiern: Geisberger wurde kürzlich 70. Jahre alt.

Musik ist sein treuer Wegbegleiter. Im Alter von 16 Jahren übernahm er die Leitung des Kirchenchors Hochburg, mit 17 begann er das Orgelstudium am Mozarteum in Salzburg. Beim damals neu gegründeten Doppelquartett – dem späteren Männerchor Hochburg-Ach – war er 53 Jahre eine Stütze, 43 Jahre war er Chorleiter-Stellvertreter. Den Kirchenchor Hochburg, der inzwischen zum Franz-Xaver Gruber-Kirchenchor umbenannt wurde, leitete Geisberger bis 2009. Bei Begräbnissen spielt der Ehrenchorleiter nach wie vor Orgel und dirigiert gleichzeitig den Chor. Die Leidenschaft zur Musik liegt bei den Geisbergers in der Familie. So war sein Urgroßvater der Gründer der Musikkapelle Geisberger. Das Geburtstagsfest des Jubilars wurde mit einem Konzert der besonderen Art gefeiert.

