Optimo ist zu 100 Prozent klimaneutral

BRAUNAU. Als eines der ersten Unternehmen der Branche ist Optimo CO2-frei.

Bild: lp

Der Braunauer Matratzenhersteller Optimo Schlafsysteme achtet auf seinen "Unternehmensfußabdruck". Gemäß dem Kyoto-Protokoll kompensiere das Unternehmen seine Emissionen zu 100 Prozent.

Um die Welt für zukünftige Generationen in einem lebenswerten Zustand zu überlassen, wie es in einer Presseaussendung heißt, setzte das Unternehmen einen Drei-Phasen-Plan um. In Phase eins wurde der CO2-Ausstoß ermittelt. Dabei erfasste man alle Treibhausgasemissionen, zum Beispiel Emissionen der eigenen Anlagen, Verbrauch von Energie, Wasserverbrauch und Papier sowie Abfallmenge und Arbeitswege der Mitarbeiter.

Lkw-Flotte umgerüstet

Im nächsten Schritt wurde dieser Fußabdruck minimiert. 60 Prozent des CO2-Ausstoßes betreffen den Kraftstoffverbrauch des Betriebes, verursacht auch wesentlich dadurch, dass Optimo mit eigenem Fuhrpark ausliefert, um den Servicegrad hoch zu halten. Hier habe sich das größte Einsparungspotenzial gefunden. Es erfolgte eine Umrüstung der Lkw-Flotte auf EURO6, Fahrgemeinschaften und Alternativen wie das Fahrrad wurden vermehrt in Anspruch genommen.

Optimo entwickelte ein neues Abfallwirtschaftssystem, stellte das Belichtungssystem auf LED-Lampen um und wechselte auf Ökostrom. "Gut zehn Prozent des jährlichen Strombedarfs werden durch die hauseigene Photovoltaikanlage abgedeckt. Daher erzeugt die Firma im Sektor Stromverbrauch null CO2-Emissionen", sagt Geschäftsführer Hans Heiling.

Optimo stellt den gesamten Betrieb um, dazu werden 2123 Meter Linienlicht und 608 Leuchten verbaut. Auch der Außenbereich des Lkw-Parkplatzes wird mit LED-Leuchten ausgestattet.

Klimaschutz-Projekte gefördert

In der letzten Phase wurden die unvermeidbaren Emissionen kompensiert, indem hochwertige Klimaschutzprojekte unterstützt werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema