Open-Air-Konzerte im Doppelpack

RIED. Im Rahmen des Innviertler Kultursommers werden auf dem Rieder Stadtplatz am 13. und 14. Juli bei freiem Eintritt zwei Open-Air-Konzerte serviert.

Am Freitag, 13., präsentierten Yet Another Floyd ab 21 Uhr eine Zeitreise durch mehr als 40 Jahre Pink-Floyd-Geschichte. Zwölf Musiker bestens bekannter oberösterreichischer Coverbands (u.a. No Limits, Firefox, Superstition und The Foxes) bieten eine aufwändige Show, so die Veranstalter.

Tags darauf, am Samstag, 14. Juli, legt sich um 20 Uhr auf dem Rieder Hauptplatz das Sinfonische Blasorchester ins Zeug. Das diesjährige Konzert steht ganz im Zeichen des Jubiläums "30 Jahre SBO Ried". Angekündigt ist ein Programmmix für jeden Geschmack.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema