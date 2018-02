Offene Bühne wieder im KiK

Serie wird fortgeführt. Bild:

RIED. Die "offene Bühne" kehrt nach "Ausflügen" in Lokale nun wieder ins Rieder KiK zurück. In enger Zusammenarbeit mit der Landesmusikschule Ried wolle das KiK eine Plattform von Musikern für Musiker sein, egal welchen Alters oder Genres. Es geht bei der "offenen Bühne" auch darum, Talente zu zeigen, zu wecken und zu fördern. In ungezwungener Atmosphäre musizieren Profi-, Hobby- und Jung-Musiker gemeinsam und auf Augenhöhe.

Bei freiem Eintritt geplant sind acht Veranstaltungen im Jahr (Februar bis Juni und Oktober bis Dezember), und zwar an jedem ersten Mittwoch im Monat. Gestartet wird mit einem Szene-Querschnitt am Mittwoch, 7. März, um 19.30 Uhr.

