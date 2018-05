Ob Bundesliga oder zweite Liga: Guntamatic bleibt Hauptsponsor bei der SV Ried

RIED/PEUERBACH. Am Freitagabend wird sich entscheiden, ob die SV Guntamatic Ried den Aufstieg in die Bundesliga doch noch schafft. Fix ist: Guntamatic bleibt weiterhin Hauptsponsor der Wikinger.

Günther Huemer bleibt mit der Firma Guntamatic der SV Ried treu Bild: Daniel Scharinger

Guntamatic, Anbieter für umweltfreundliche Pellets-, Stückholz-, Hackschnitzel- oder Hybridheizungen aus Peuerbach, verlängert seinen Hauptsponsor-Vertrag mit der SV Guntamatic Ried – unabhängig ob Aufstieg oder Verbleib in der 2. Liga. Man wolle damit ein klares Zeichen für die Verbundenheit mit der Region setzen, unabhängig von der Ligazugehörigkeit. Man glaube an die Zukunft der SV Ried, heißt es von Guntamatic. In der Aussendung wird betont, dass man sich den Verbleib von Vorstand und Management wünsche. Auch an die Fans wird appelliert: Man hoffe, dass diese auch im Falle eines Nicht-Aufstiegs hinter der Mannschaften stehen.

"Wir sehen die aktuelle Phase nicht nur negativ. Es gibt auch positive Aspekte. Jetzt gilt es, das Team in den nächsten Jahren Schritt für Schritt weiterzuentwickeln", so Günther Huemer, Geschäftsleiter bei Guntamatic Heiztechnik, der die finanzielle Absicherung des Vereins hervorhebt. Für die letzte Runde wünscht sich Huemer: "Die Fans sollen alle ins Stadion kommen und den Verein anfeuern."

