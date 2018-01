OÖN-Empfang mit Top-Innviertlerin

RIED. OÖN-Neujahrsempfang – Irmgard Schneiderbauer Innviertlerin des Jahres.

Irmgard Schneiderbauer (Mitte) wurde beim Neujahrsempfang der OÖN von Innviertel-Redaktionsleiter Roman Kloibhofer und Redakteurin Bianka Eichinger zur Innvierterin des Jahres gekürt. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Beim OÖN-Neujahrsempfang am Montag in Braunau wurde mit dem Munderfinger Breitbandausbau-Vorreiter Erwin Moser der Innviertler des Jahres gekürt – beim OÖN-Neujahrsempfang am Mittwoch in der Rieder Bauernmarkthalle mit mehr als 200 Gästen wurde mit der Lambrechtenerin Irmgard Schneiderbauer die Innviertlerin des Jahres gefeiert, die das erfolgreiche, regionale Unternehmen "Innviertler Gewürze" aufgebaut hat. Was im Jahr 1999 mit einem zwei Hektar großen Kümmelfeld begann, ist nun ein florierender Betrieb mit 30 Partner-Landwirtschaften, die "Schneiderbauer Gewürze" anbauen.

250 Tonnen Gewürze werden pro Jahr geerntet und verarbeitet. "Ohne Konservierungsstoffe und ohne Zusätze", wie Schneiderbauer betont. "Alle in unserer Familie bringen sich ein, helfen mit. Regionalität ist wichtig. Es ist nicht egal, was man wo kauft."

OÖN-Chefredakteurstellvertreter Wolfgang Braun führte beim Empfang aus, dass auch für die OÖNachrichten Regionalität, Verbundenheit mit der Region und Seriosität die Grundfesten sind – umso mehr im digitaler werdenden Zeitalter. "Die Lokalberichte finden sich auf nachrichten.at unter den meistgelesenen Berichten."

Als Meilenstein im Innviertel bezeichnete Gino Cuturi von der Herausgeberfamilie den Start von Rieder Schärdinger Volkszeitung und Braunauer Warte am Inn vor zehn Jahren. In die Standorte im Innviertel wurde viel investiert – und zuletzt die Zentrale in Linz völlig neu errichtet.

Auch bei der Therme Geinberg steht mit dem 20-jährigen Bestehen ein Jubiläum an – wie genau die Feierlichkeiten gestaltet werden, wollte Thermen-Chef Manfred Kalcher beim OÖN-Empfang aber noch nicht preisgeben. Von der Ausrichtung her werde man den bewährten Weg weitergehen. "Die Gäste, die nicht aus der Region sind, sagen, sie werden bei uns authentisch umsorgt." Geburtstagskind: Rieds Bezirkspolizeikommandant Stefan Haslberger feierte am Mittwoch seinen Geburtstag – er wurde beim OÖN-Empfang mit einem Ständchen bedacht.

Filme über den Innviertler und die Innviertlerin des Jahres finden Sie auf nachrichten.at/innviertel. Ein Team von BTV war ebenfalls beim Empfang, um einen Beitrag zu drehen.

