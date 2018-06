Nummer drei der Welt zu Gast in Ried

RIED. Leichtathletik: Neben Weltklasse-Sportler Lukas Weißhaidinger werden am Freitag, 15. Juni, beim Messe Ried LA-Meeting noch viele weitere Spitzenathleten "auflaufen"

Er ist in Ried Publikums-Liebling und Favorit in Personalunion: Der Taufkirchner Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger. Bild: APA/HERBERT PFARRHOFER

"Mittendrin statt nur dabei." Dieser oft strapazierte Sportbegriff trifft auf das diesjährige Messe Ried Leichtathletik-Meeting der LAG Genböck Haus Ried am Freitag, 15. Juni, (Zeitplan in der Infobox rechts) zu wie sonst selten. Um den Athleten genau auf die Finger (und Füße) zu schauen, haben die Zuschauer heuer erstmals die Möglichkeit, im Diskuswurf und beim Stabhochsprung in den Innenraum des Stadions zu gehen. Damit sind sie hautnah dabei, wenn der Taufkirchner Lukas Weißhaidinger und seine Kollegen auf Weitenjagd gehen.

Im Team gegen Luky

Neben dieser Neuerung hat sich die LAG Genböck Haus Ried noch etwas einfallen lassen: den Bewerb "3 gegen Luky". Dabei haben Hobbysportler die Chance, gemeinsam im Diskuswurf anzutreten. Die Weiten der einzelnen Sportler werden am Ende addiert. Sollten sie in Summe den Tagessieger übertreffen, dann winkt ihnen als Preis ein Fass Bier der Brauerei Ried. Um nicht völlig unvorbereitet gegen die Weltklasse-Athleten anzutreten, können sich die Teilnehmer bei der LAG Ried unter der Telefonnummer 0699/ 11350128 für ein Probetraining anmelden. Bisher haben sich bereits 3er-Teams der Firma Fill Maschinenbau, des Turnverein Ried, der Firma Fischerleitner und ein Damenteam gemeldet. Weitere Herausforderer sind erwünscht.

Unter den bisher 90 gemeldeten Sportlern ist auch Markus Fuchs, der schnellste Mann Österreichs. Der Sprinter wird über 100 und 200 Meter an den Start gehen. Über 100 Meter wird er von einem gebürtigen Jamaicaner Konkurrenz bekommen. Erst am Dienstag verpflichtete die LAG Emre Zafer Barnes, der mit einer Saisonbestleistung von 10,08 Sekunden nach Ried kommt. Ihm könnte es gelingen, den Stadionrekord von 10,26 Sekunden zu unterbieten. Bei den Damen wird über 100 Meter unter anderem Ewa Swoboda starten. Die Polin ist U23 Europameisterin (100 Meter) und hält den U20-Weltrekord über 60 Meter.

Stark besetzt ist auch der 400-Meter-Hürdenlauf. In dieser Disziplin wird Michael Duft, neuer Athletenmanager des Messe Ried LA-Meetings, auf Tibor Koro (Saisonbestleistung 49,74 Sekunden) und die Tschechen Martin Junarek (50,76) sowie Martin Tucek (50,98) treffen. Denn das Meeting in Ried – Medienpartner sind die OÖNachrichten – soll zweierlei sein: Aufgrund der vielen Spitzensportler zum einen ein Fest für alle Leichtathletik-Fans und zum anderen bietet es jungen, österreichischen Sportlern die Chance Möglichkeit, sich mit der starken internationalen Konkurrenz zu messen.

So oder so: Freitag, den 15. Juni, sollten sich die Innviertler rot im Kalender markieren. Schließlich kommt nicht alle Tage die Nummer drei der Weltrangliste (Weißhaidinger) nach Ried – und das bei freiem Eintritt.

