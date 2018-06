Notfallplan: Vorzeitiges Mähen der Sonderflächen für Artenvielfalt

INNVIERTEL. Im Innviertel galt diese Maßnahme des Landwirtschaftsministeriums nur für den Bezirk Schärding – Kritik gibt es aus Braunau

Seit 1. Juni darf gemäht werden. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Wegen der beträchtlichen Ertragsausfälle im Grünland, hat das Landwirtschaftsministerium per 22. Mai ermöglicht, dass Biodiversitätsflächen im Grünland vorzeitig gemäht oder beweidet werden dürfen. Diese Ausnahmeregelung gilt allerdings nur für Flächen in gewissen Bezirken, Braunau und Ried sind nicht dabei. Zu hoch war in Summe die Niederschlagsmenge aller Gemeinden, sehr zum Ärgernis betroffener Landwirte.

Biodiversitätsflächen dienen der Vielfalt an Pflanzen und Tieren und werden gefördert. Den Landwirten steht es frei, an diesem Programm teilzunehmen. "Uns gefällt das Programm und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Heuer allerdings wäre es besser gewesen, wenn wir die Wiese vor 1. Juni mähen hätten dürfen. Durch die Trockenheit konnten wir zusehen, wie das Grünland weniger wurde und die Qualität verloren ging", ärgert sich Karin Baumann-Wetzlmaier. Unverständnis auch bei Bundesrat und Bezirksbauernkammer-Obmann Ferdinand Tiefnig: "Ich habe interveniert, leider hat das nichts gebracht. Der Bezirk Braunau gehört zu jenen, die am stärksten betroffen sind und dann gilt für uns diese Ausnahmeregel nicht?"

Kritik an Einteilung

Die Bestimmung der betroffenen Bezirke wurde streng nach klimatischen Daten vorgenommen. Die kleinräumige Niederschlagsverteilung kann dadurch nur unzureichend abgebildet werden und das wird kritisiert: "Man kann die Abgrenzung aufgrund der punktuellen Niederschläge nicht nach Bezirken machen. Besser wäre eine Einteilung nach Gemeinden oder zumindest Teilen des Bezirkes gewesen", sagt Bezirksbauernkammer-Leiter Josef Detzlhofer. In den Genuss dieses Notfallplanes sind in Oberösterreich die Bezirke Schärding, Freistadt, Perg, Rohrbach und Urfahr gekommen.

Die Dürre im Frühjahr setzt vielen Landwirten im Innviertel zu. Stark betroffen sind jene entlang des Inns und der Salzach. Bauern fürchten massive Ertragseinbußen. Mehr zum Thema der Woche lesen Sie hier.

