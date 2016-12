Neues Museum für weltbekanntes Weihnachtslied

OBERNDORF. Das Stille-Nacht-Museum in Oberndorf wurde umgesiedelt und neu gestaltet – es ist nun ganzjährig geöffnet.

Das neue Stille-Nacht-Museum in Oberndorf. Bild: OÖN-fisc

Das Stille-Nacht-Jubiläumsjahr 2018 wirft seine Schatten voraus. Dann wird es 200 Jahre her sein, dass das weltberühmte Weihnachtslied "Stille Nacht! Heilige Nacht!" in der Oberndorfer St. Nikolaus-Kirche das erste Mal erklang. Das Oberndorfer "Stille- Nacht-Museum" erfuhr daher eine Umsiedlung und Neugestaltung. Es ist nun im alten Pfarrhof am Stille-Nacht-Platz neben der Gedächtniskapelle situiert. Nach einjähriger Bauzeit ist es seit kurzem geöffnet.

"Die Museumserrichtung stellte für Oberndorf eine Herausforderung dar. Auch die ganzjährige Öffnung wird eine solche sein", sagt der Oberndorfer Bürgermeister Peter Schröder. Die Gesamtkosten betrugen 2,7 Millionen Euro, wobei 63 Prozent aus Fördermittel kamen.

Das Museum bietet Interessantes für alle Generationen. In einer schallgedämpften Karaoke-Box können Besucher das Lied nachsingen. Man erfährt auch viel über die Entstehung und Verbreitung von "Stille Nacht!". Das Lied fand über Tirol seinen Weg nach Europa, in die USA und schließlich in die ganze Welt. Heute kennen wir Übersetzungen des Textes in mehr als 300 Sprachen und Dialekte.

Kriegswirren und Hungersnöte

Das Museumskonzept von Kuratorin Helene Zimmerebner stellt "Stille Nacht!" in seine Entstehungszeit. Es verknüpft das Lied mit der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lage der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts – einer Zeit mit Kriegswirren und wirtschaftlichen Schwierigkeiten. So gab es um 1816, dem "Jahr ohne Sommer", weltweit Missernten und Hungersnöte. Verursacht hatte diese Wetterkapriolen ein Vulkanausbruch im Jahr 1815 im fernen Indonesien. Eine Zeittafel stellt regionale und globale Ereignisse gegenüber.

Die zu Ende gehenden Kriegswirren der napoleonischen Kriege hatten eine große Friedenssehnsucht der Menschen zur Folge. Dies drückt gerade die vierte Strophe von "Stille Nacht!" aus – in der Textzeile "Und als Bruder huldvoll umschloß Jesus die Völker der Welt". Die Kulturgeschichte der Oberndorfer Salzschiffertradition findet ebenfalls Raum. Das Jahr 1816 brachte gravierende lokale Veränderungen, die die Ausstellung beschreibt. So wurde die Salzach von der wirtschaftlichen Lebensader von Laufen/Oberndorf zum Grenzfluss.

Das neugestaltete Dachgeschoß bietet einen Vortragssaal und Platz für museumspädagogische Programme für Kinder. Das Museum und das umliegende Areal wurde barrierefrei gestaltet. Ein Außenlift ermöglicht es problemlos in alle Ausstellungsetagen zu kommen. Stufenlosigkeit und Rampen sowie Behinderten-WCs sind vorhanden.

Stille-Nacht-Jahr 2018 offen

Noch offen ist, wie in Salzburg das Stille-Nacht-Jubiläumsjahr 2018 gestaltet wird. Zu überlegen wäre etwa eine dezentrale Landesausstellung verteilt auf die Stille-Nacht-Gemeinden im Bundesland mit einem Blick über die Landesgrenzen nach Tirol (Fügen) und Oberösterreich (Hochburg) hinaus, vielleicht sogar mit einer Überseedependance in New York, wo das Lied erstmals in den USA erklang. Eine Entscheidung wäre dringend erforderlich.

1 Kommentar (424) · 24.12.2016 15:39 Uhr von Fele100· 24.12.2016 15:39 Uhr Und ich dachte immer, Oberndorf wäre in Salzburg, dabei ist das im Innviertel. Antwort schreiben

