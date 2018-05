Neuer Jagdkursleiter: "Am wichtigsten ist, dass das Wild im Wald Platz hat"

BEZIRK BRAUNAU. Georg Ranftl löst Werner Wiesauer bei der Jungjäger-Ausbildung ab, Franz Stöger bleibt

Werner Wiesauer sind die Jagd und die Jägerausbildung weiterhin ein großes Anliegen. Bild: privat

Rund 40 Jungjäger werden jährlich im Bezirk Braunau ausgebildet. Bei Werner Wiesauer aus Jeging wurden bisher 290 Anwärter auf die Jagdprüfung vorbereitet. Er war zwölf Jahre als Kursleiter tätig und übergibt diese Aufgabe nun an Georg Ranftl aus St. Peter. Kleinere Gruppen mit rund 20 Personen seien optimal, sagt Wiesauer und ist sich darin mit Franz Stöger aus Feldkirchen einig, der ebenfalls Jagdkurse im Bezirk hält.

Seit 25 Jahren macht er dies, nur im Vorjahr hat er wegen eines Unfalls pausiert. 700 angehende Jäger und Jagdschutzorgane haben Stögers Kurse bisher besucht. "Zwei Jagdkursleiter haben im Bezirk Braunau locker Platz", stellt der 56-Jährige fest, der weitermacht, solange es die Gesundheit erlaubt.

Georg Ranftl war 2003 ein Quereinsteiger in Sachen Jagd. Eigentlich war sein Hund Auslöser für den Besuch eines Jungjägerkurses: "Es hat mich sehr interessiert und es ist eine Leidenschaft entstanden", erinnert er sich. Den Kurs vor der Prüfung zum Jagdschutzorgan hat Ranftl bei Wies-auer besucht. Diese Ausbildung auf die "jagdliche Meisterprüfung" wird Wiesauer auch weiterhin anbieten.

Sein Nachfolger bei den Jungjäger-Kursen setzt auf Beständigkeit: "Grundsätzlich bleibt alles wie bisher", will der 53-Jährige, der sein Jagdrevier in Roßbach hat, die Arbeit seines Vorgängers fortsetzen. Etwa 150 Stunden von November bis April, so umfangreich ist ein Jungjägerkurs. Wies-auer und Ranftl gehören dem Jagd- und Wurftaubenklub St. Hubertus Braunau an, die Schießausbildung wird im vereinseigenen Schießstand Blankenbach durchgeführt, Büchsenmachermeister Ferdinand Schrattenecker aus Lohnsburg übernimmt die weitere Ausbildung an der Waffe. Jungjäger legen ihre Prüfung vor einer Kommission des Bezirksjagdausschusses ab, Jagdschutzorgane werden von einer Kommission der Landesregierung geprüft. 91,7 Prozent, so hoch beziffert Wiesauer die Quote der Prüfungserfolge seiner Kursteilnehmer.

Vorsichtig im Wald und im Auto

"Dass wir Jäger und die Leute, die ihre Freizeit verbringen, und – am wichtigsten – das Wild im Wald Platz hat und es dort noch Ruhe finden kann", sieht Ranftl als Herausforderung für die Zukunft, was die Jagd betrifft. Und hofft auf Verständnis in der Bevölkerung.

"Vorsichtig und rücksichtsvoll, die Hunde im Wald anleinen, gerade jetzt im Mai/Juni, die Wildwechsel-Schilder beachten", wünscht sich Werner Wiesauer von Waldbenutzern und Autofahrern. Ihn freut, dass viele seiner Kursteilnehmer am Ende betont haben, ihr Horizont für Natur, Wald und Wild habe sich extrem erweitert.

"Der Bezirk Braunau ist eine Vorzeigeregion bezüglich der Hegemaßnahmen", freut sich Wies-auer. Das Pflanzen von Hecken und die artgerechte Winterfütterung sind Beispiele dafür.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema