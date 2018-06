Neuer Beachsoccer-Platz

BRAUNAU. Braunaus Freibad mit weiterer Attraktion.

Nun steht Besuchern des Braunauer Freibads ein neu errichteter Beachsoccer-Platz zur Verfügung. Das Freibad hat bis 15. August täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet, ab 16. August bis 9. September täglich von 9 bis 19 Uhr.

Das Angebot an Schwimm- und Badebereichen mit einer Gesamtwasserfläche von 2400 Quadratmetern umfasst ein Erlebnis- oder Nichtschwimmerbecken, ein Sportbecken, ein Sprungbecken und einen Kinderbereich. Das Sprungbecken verfügt über zwei Sprungbretter in einem Meter und in drei Metern Höhe. Für kleine Besucher gibt es einen Kinderbereich mit Wasserlandschaft und Spielplatz. Temperiert wird das Wasser umweltfreundlich mittels Geothermie und Solarenergie.

Insgesamt gibt es im Freibad Braunau rund 11.000 Quadratmeter Liegefläche. Sportbegeisterte können sich auf drei Beachvolleyballplätzen, auf dem Wiesenfußballplatz und nun auch auf dem neu errichteten Beachsoccer-Platz austoben. Wer seinen Lesehunger stillen will, kann sich aus einem Bücherkoffer bedienen, den die Stadtbücherei im Eingangsbereich des Freibades bereitstellt. 300 Gratis-Parkplätze stehen beim Braunauer Freibad zur Verfügung.

