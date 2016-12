Neue Trainer sollen frischen Wind in die Mannschaft bringen

PISCHELSDORF, SANKT PETER, BURGKIRCHEN. Gleich drei Trainerwechsel gab es bislang in der 2. Klasse Südwest – Kurt Hartl übernimmt die Union Burgkirchen

Nedzad Besic Bild: privat

Besonders schnell dreht sich heuer das Trainer-Karussell in der 2. Klasse Südwest. Bei den Tabellen-Nachzüglern Union Pischelsdorf und der Union St. Peter sollen die neuen Übungsleiter wieder frischen Wind und Motivation in die Mannschaften bringen. Den größten Coup landete Schlusslicht Pischelsdorf. Dort wurde der 47-jährige Ex-Profi Rumen Balinski als Trainer engagiert. Der gebürtige Bulgare war zuletzt beim SV Weng als Spieler engagiert. Als Trainer stellte er sein Können auch beim ATSV Ranshofen und in Schalchen unter Beweis. "Von Ranshofen haben wir den Pischelsdorfer Stefan Huber zurückgeholt, aus Schalchen ist Richard Nagy wieder zu seinem Heimatklub zurückgekehrt. Mit diesen Verstärkungen wollen wir nicht nur die Rote Laterne weiterreichen, sondern im Frühjahr auch unsere Heimschwäche ablegen", gibt Obmann Hermann Mitterbauer die Richtung vor.

Auch bei der Union St. Peter lief es in der Herbstrunde nicht rund. Der Tabellenzehnte brachte es nur auf drei Siege. Auf der Minus-Seite stehen dagegen sieben Niederlagen. Deshalb hat sich der Verein nach eineinhalb Jahren von Trainer Horst Wintersteiger getrennt. Der 36-jährige Mattighofner Nedzad Besic hat die Trainerstelle übernommen. Er hat die UEFA-B-Lizenz und war zuletzt Co-Trainer bei verschiedenen Vereinen im benachbarten Bayern. Als Spieler konnte er bei SV Ried, Wacker Burghausen, beim ATSV Ranshofen und beim SV Schalchen seine hervorragende Balltechnik ausspielen. Als Cheftrainer will er sich nun in der engeren Heimat beweisen.

"Die Vereinsleitung war mit dem sportlichen Abschneiden nicht mehr zufrieden. Auswärts ist uns kein einziger Sieg gelungen. Wir glauben, dass in der Mannschaft wesentlich mehr Potential steckt. Mit drei Neuverpflichtungen und dem neuen Trainer wollen wir im Frühjahr wieder anpacken und uns für die neue Meisterschaft in Schwung bringen", begründet St. Peters Obmann Reinhold Klika den Trainerwechsel.

Auf Trainersuche war bis vor Kurzem auch die Union Burgkrichen. Dort legt Trainer Walter Leitner eine "schöpferische Pause" ein. Mit dem ehemaligen Gilgenberg-Trainer Kurt Hartl steht sein Nachfolger bereits fest.

1 Kommentar (4510) · 25.12.2016 16:02 Uhr von alleswisser· 25.12.2016 16:02 Uhr Der Tabellenletzte der 2. Klasse (der ohnehin nicht absteigen kann) engagiert einen Trainer von auswärts. Es wundert mich immer wieder, wieviel Geld da im Spiel ist in den bedeutungslosen Unterklassen.



Aber sicherlich alles brav angemeldet bei der GKK, keine Handgelder oder getürkten Kilometer-/Spesenabrechnungen. Antwort schreiben

